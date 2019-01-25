【渣馬備戰101．飲食篇】打邊爐難忍　注意食物次序減低「傷害」

離渣馬舉行不足一個月，跑友按照訓練課表，提升狀態。經歷12月和1月，節慶一個接一個，陷阱正在前方。 雖然這個冬天不太冷，但打邊爐是不少人的愛好。要準備賽事，難道就要放棄圍爐？！ 營養師李華青（Harry）繼續在《渣馬備戰101》提供飲食小貼士。吃火鍋吃得有技巧，亦可以減低對跑步備戰的壞影響。

問：天寒地凍打邊爐，肥牛黑豚一鍋熟，正！想維持體重又想打邊爐，點算好？

答：揀鴛鴦鍋食清湯嗰邊，唔止要食多啲菜，仲要先食菜同菇。 李華青（Harry）AASFP導師及註冊營養師（澳洲）

李華青（Harry），AASFP導師及註冊營養師（澳洲）

簡單快捷更可以「圍爐取暖」，難怪港人一年365日都可以打邊爐。要你完全戒絕，也許難過報名跑半馬，唯有食得精明。打邊爐最重要是甚麼？是湯底。有些「重口味」湯底，例如麻辣鍋，未放食物已經油膩，放入肉類自然「愈打愈油」。而且，多油的湯底，通常熱量高，亦會令你大量飲水。而火鍋通常飲用酒、蔗汁、涼茶等，都是多糖，令你肥上加肥。故此，選擇清淡湯底，又或者與朋友商議，選擇鴛鴦鍋便皆大歡喜。

進食的次序亦可調整。大部分人一開始只顧吃肉，其實可以改為先吃蔬菜、瓜、菇等高纖維食物，再吃肉。纖維難於消化，較為「頂胃」，可以減低飢餓感覺，吃肉時會相對減少。

菜肉吃光，最後放入主食「盡地一煲」，亦應謹慎考慮。粉、麵、飯均屬簡單的碳水化合物，容易消化，吃得多才夠解餓。各種主食之中，芋絲或米粉吸油能力較少，鈉含量亦低，較為可取。相反，即食麵本身已經油炸，掛油的能力亦高，多吃便易肥，少吃為妙。

打邊爐不只吃食物，還要享受知己相聚的歡樂。要顧及跑步，食得有次序便不成問題。（Getty Images）

賽事陸續殺埋身，但節日緊接而來，聚會應酬一場又一場，都市人難以狠心「閉關」，只有「盡做」。建議大家以下幾點：

1. 緊密跟進體重變化。持續磅重，例如每星期紀錄體重變化，看見自己體重「向上發展」，心知不妙，自然會收手又收口，注意飲食。 2. 訓練不停歇。如果一味只顧應酬，因食而廢練，「有收入無支出」，體重自然會上升，體能與狀態則走向下坡。 3. 聚會時開心進食，但謹記適可而止，不可過量。 4. 保持定時、定量進食。進亂節奏出亂子，連帶飲食選擇都有改變。如果應酬聚餐食得「重口味」，接着數天便應節制一下，吃清淡一點。