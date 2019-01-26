【渣打馬拉松2019．飲食篇】吃辣衝擊消化系統　小心肚瀉胃痙孿

食物有甜、酸、苦、鹹和辣，其實辣不是味道，是「刺激」。 如果消化能力低，甚至不習慣吃辣，腸胃隨時受罪，影響備戰與作戰。 營養師李華青（Harry）繼續在《渣馬備戰101》提供飲食小貼士。

問：去食米線，我一定叫「特辣加辣」！臨近出賽，要暫時忍手叫「特辣」嗎？

答：謹記，備戰期間出賽前，勿吃平時不多吃的食物，免得腸胃不習慣。 AASFP導師及香港營養師學會 (HKNS) 認可營養師李華青(Harry)

AASFP導師及香港營養師學會 (HKNS) 認可營養師李華青(Harry)

味道有甜、酸、苦及鹹，並沒有辣味。辣源自食物中一些化學物，刺激味蕾，影響食者的胃口。食量增加，身體便吸收更多營養。而辛辣食物如辣椒，纖維含量高不易消化。辣椒裏的刺激性化學物，進入消化系統，未能有效消化和吸收，便進入腸道，直達肛門便形成「火燒後欄慘劇」。

此外，辣的食物調味料重，少不了油和鹽，例如麻辣鍋充滿油，椒鹽帶着很多鈉質，同樣容易含高熱量，易致肥。

大賽前，保持平穩忍一忍口，跑完再放縱啦。（Getty Images）

食物辛辣，或對腸胃帶來很大刺激。假若你非嗜辣者，或平常不習慣吃辣，備戰期間便不應貿貿然「試新野」，以免腸胃不適而嘔吐或腹瀉。來到賽事前幾天，更應謹慎行事，避免胃痙孿或肚瀉，影響表現。