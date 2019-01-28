【Running Yoga．總集篇】強化核心肌群　三式由淺入深

備戰渣馬，如火如荼。註冊瑜伽導師劉凱琳博士（Dr. Caren Lau）的跑步瑜伽（Running Yoga）系列有助增強身體不同部分的柔軟度，提升跑步表現。 今集一起溫習3個針對核心肌群的動作。

跪姿撐體轉身​（Bird Dog with Twist）

難度：初階

1. 跪下，雙手及雙膝觸墊，手臂及大腿保持垂直 2. 收腹以免「拗腰」 3. 伸出右手，伸直左腿，前腳掌蹬墊 4. 呼氣，右手向左轉，穿過腋下 5. 若增加難度，可提起左腿，保持兩邊臀部高低一致 6. 轉回開始姿勢，換邊再做

重點：「跪姿撐體轉身」提升腰部及盆骨附近的肌肉協調和控制能力，並鍛鍊手臂、肩膀、核心肌群、腹斜肌、背、臀及腿。跑者練習時則要運用全身肌肉，維持姿勢穩定。跑手先跪下，支撐的手臂和大腿要保持垂直，並且收腹避免拗腰。動作期間要保持兩邊臀部高低一致。注意手臂或大腿傾斜，或轉身是抬腿過高，均容易跌倒。

單腿橋式​​（One-Legged Bridge​）

難度：中階

1. 躺下，手心向下放於身旁，雙腳及雙膝保持臀寬，屈膝80-100度 2. 小腿垂直 3. 收腹，雙腿發力升起臀及背，雙手扣於背部下並拉向腳 4. 提起左腿，呼氣時臀部下沉，吸氣時臀部用力升起， 5. 一落一上為一次，3-5次一組，及後增加次數 6. 完成一組後換邊再做，做2-3組

跑手把一邊腿高高提起，另一邊腿支撐，繼而下背和臀部肌肉用力，令身體升降。注意支撐腳的大腿內側，要有足夠力量，否則支撐腳的膝蓋會搖擺不定。

側板式轉腰（Dolphin Plank to Side Plank with Twist​）

難度：高階

1. 前臂及膝蓋觸地 2. 上臂垂宜，繼而雙腿逐一伸直，腳前掌蹬地 3. 收腹以免彎腰，形成海豚平板支撐 4. 雙腳轉向左，穩定後上身轉向左，舉起左手，形成側板式 5. 右邊身挺直，勿下沉，維持上臂垂直 6. 身體向右轉，左手穿向右側腰間 7. 建議轉身動作3-5次，提升能力後增加次數 8. 回到開始姿勢，換邊再做

重點：「側板式轉腰」由平板及側板式組成，從平板支撐開始緩緩轉側，僅以單臂及腳尖支撐而形成側板式，繼而轉身，做出動態伸展。動作用上身體多組肌肉，除了臀和腿、腹部核心肌群和腰，均要收緊，避免彎腰及身體下墮。此瑜伽式有助提升全身肌力。而隨着身體控制及協調能力增加，可以增加轉身次數，甚至提升難度，緊貼雙腿。相反，起初肌力未足，則可先分開雙腿，甚至以膝部支撐。