【長跑備戰101．紓緩繃緊】按摩槍勿直擊筋骨　用後要伸展

跑界近來大熱裝備，可算是小型按摩槍。多變速，不同形狀槍頭，讓跑手快速放鬆繃緊的肌肉。 此外，筋膜刀在不少健身室或治療室出現，不同形狀，將皮膚表面掃來掃去，有何作用？ 繼續有註冊物理治療師邱啟政（Quentin）解釋這兩款紓緩工具。

註冊物理治療師邱啟政（Quentin）

按摩槍與筋膜刀 只是輔助工具

不少專業跑手身懷一「槍」，按摩槍方便攜帶，放鬆跑後疲勞肌肉。按摩槍藉着「人類不可能」的高頻率震動，每秒數十下直擊痠痛點，刺激肌肉，達到放鬆效果。「按摩槍可以高速、有效而省力地放鬆肌肉」，Quentin說其實效果與手按摩相若，但按摩槍有效率得多。

但Quentin強調按摩槍只用於短暫放鬆肌肉，跟一般電動按摩器效果差不多，單單使用按摩槍不能長久解決問題。當局部位置放鬆，便應開始復康運動，例如練力或拉筋，強化肌肉與筋膜。他又舉例如日常生活坐姿不正確，引致頸梗膊痛，利用按摩槍放鬆後沒有改正或強化，痠痛只會再次出現。

按摩槍設計愈趨小型而輕量，便於攜帶。（何偉畧攝）

現時按摩槍有不同設計，速度與力度各異，使用時注意施力部位。筋腱和骨不能承受過大的壓力和撞擊力，而鎖骨附近的肩和頸部、膝後（膕部）、腋下均有大量神經線和血管，亦要避免使用按摩槍，以免神經受損。腳跟的阿基里斯腱亦然，處理該部位的痠痛，應用按摩槍按摩小腿肌肉與跟腱交接點，放鬆筋腱。

按摩槍以高頻率撞擊，按摩肌肉。（何偉畧攝）

筋膜刀

另一款「刑具」像玩具兵器，是用於放鬆筋膜的筋膜刀。筋膜刀一套通常有數款，形狀不同，用於身體不同部位。

筋膜刀看起來，頗像兵器。（何偉畧攝）

筋膜如像「保鮮紙」包住肌肉和筋腱，與筋肉一起伸展。Quentin提醒，筋膜在體溫較低或缺乏水份，會變得較硬，提升溫度後則較容易伸展。故此，應先提升身體溫度，放鬆筋膜，才開始正式運動前的熱身運動或伸展運動，有助提升表現。

使用筋膜刀前先塗潤滑劑，然後用刀面在皮膚上輕輕按下和推拉，使筋膜變得柔軟。當皮膚慢慢泛起粉紅色便足夠，過度使用令皮膚出現紅點，便要損傷筋膜。放鬆筋膜後，便可幾開鍛鍊和拉筋。

Quentin最後強調，不論按摩槍或筋膜刀，只屬輔助性質。放鬆肌肉後，便要開始拉筋、伸展及練力，強化身軀。