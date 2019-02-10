【歐洲桑拿馬拉松】攝氏零下2度無阻800人參賽　忍耐力大挑戰

歐洲桑拿馬拉松（European Sauna Marathon）不是考驗參賽者跑步能力，而是忍耐不同溫度的能力。 今屆這項賽事於2月2日在愛沙尼亞南部的Otepää舉行，吸引800人在攝氏零下2度參賽。

桑拿是愛沙尼亞的傳統，今年歐洲桑拿馬拉松（European Sauna Marathon）在2月2日於該國的Otepää上演，原因是2月初通常是當地全年最冷的周末。賽事規則是4人組成一隊，參賽者收到電子地圖後，全部人要在19個桑拿最少浸3分鐘才可過關，他們既要接受高溫的蒸汽房（leiliruum）考驗，而且要指派一個隊員要跳入冰水內，簡直是忍耐力大挑戰。

有參賽者以天線得得b打扮參賽。（路透社）

歐洲桑拿馬拉松別開生面（按圖放大）

+ 9 + 8 + 7

賽事跑動距離不長，參賽者最難克服的不是腿部不適，而是適應溫度，事實上是「馬拉松式桑拿」。當日攝氏零下2度，800至1000人分為188隊，穿上泳衣及浴袍在雪上游走各個檢測站。冠軍隊伍「Selfie」約3小時完成。參賽者Adriano D’Ambrosio直言感覺不似預期︰「賽前以為是比賽所以需要跑步，實際上是因為太冷才要跑。」