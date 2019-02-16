【渣打馬拉松2019】協助第二顆心臟　壓力襪助跑手以最佳狀態上陣

關於壓力褲（Tight）的文章寫過數篇，香港渣打馬拉松前還要再寫，只因它對跑手們備戰渣馬或有幫助。 由夏季到冬季，我經常穿只包裹小腿的壓力襪（短tight）睡覺，目的是協助身體恢復。這篇測試就分享3款壓力襪的特色和試後感。

01測試

測試産品：3款不同的壓力襪

測試內容：無數次運動後的晚上，穿不同品牌的壓力襪睡覺。

簡介

小腿被喻爲「第二顆心臟」，只因血液依靠心臟泵到全身，但腿部距離較遠和地心吸力關係，血液較難回流心臟，影響血液循環。小腿肌肉伸展和收縮就能像水泵一樣，促進血液從靜脈回流心臟。跑步和步行時，腿部肌肉會收縮並產生擠壓，血液容易回流至心臟。睡眠時，身體相處於靜止狀態，壓力襪就成為良好的外力協助血液循環。

除了運動後穿它協助身體恢復，我也喜歡賽前穿它睡。睡醒後，身體會比平常暖和精神好。不知是心理，還是科學原理，我覺得自己會有較佳的狀態迎接比賽。

這條tight的物料較為罕見。（區嘉俊攝）

試後感

2XU短tight

這款是3款中最厚，緊緻程度排中間。物料像一般綿質襪子，穿起後感覺最舒服。它比較長和厚，試過睡到半夜覺得它紮緊了阿基里斯腱，要脫下再睡。它促進血液循環效果良好，協助身體恢復，睡醒經常感到朝氣勃勃。

Compresssport短tight

3款中最薄和緊緻度最高。我很疲倦時就會穿它，發揮短tight的最佳恢復效果。雖然它透氣度高，但把小腿壓得較緊，影響舒適度，而且物料很薄使它耐用度減低。女士們間中會把絲襪穿破，我就穿破過兩對Compresssport短tight。

很多跑手喜歡穿它參加越野跑。（HK01圖片）

SKINS短tight

厚度排中間，緊緻度略低，質料有點像膠質。夏天穿它不易使體溫上升，亦能促進血液循環。它的彈性較低，緊緻度較一年前的產品有明顯分別。耐用度就高於前兩款，至今沒帶破損。跑手非太疲倦和天氣較熱時，穿它是不俗選擇。

最後，提醒大家壓力褲和壓力襪都有分尺寸，不同尺寸對效果影響十分大，所以要購買適合自己的尺碼。

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