【渣打馬拉松2019】大戰最後準備　注意魔鬼細節

距離香港渣打馬拉松不足一星期，最後的細節你準備好沒有？以下六件小物，快把它們放到你的選手包裏！

能量啫喱（Power gel）

長跑會消耗身體大量醣原，醣原不足，跑手會乏力、煩躁、沒法集中精神和頭暈等，建議大家開跑後60至90分鐘開始補充碳水化合物。能量啫喱是常見的補給品，除了按味道分類，近年亦有針對功效調校配方，例如持久力、減少抽筋機會、增強爆發力等。運動連鎖店有能量啫喱發售，如要選購更多品牌，可到銅鑼灣或旺角的上樓運動店。

要注意的是，若跑手沒有服食能量啫喱的習慣，不宜比賽當日突然進食，以免腸胃不適。

是否含有咖啡因是選擇o能量啫喱的重要原素。（香港01圖片）

鹽糖與鹽丸

近年有研究指補充鹽份無助防止抽筋，但無研究指進食鹽糖或鹽丸會影響表現。若抱住一吃無妨的心態，可到759阿信屋或一田超市選購鹽糖，鹽丸則可在山系用品專門店找到。鹽丸大多要配合食水吞服，不過鹽丸容易化成粉沫，宜存放在膠袋。

乳貼

不知大家有沒有見過男跑手雙乳血流如注，只因乳頭被跑衫磨損。就算沒有流血，單是疼痛，比賽後縮起肩膀走路都不好看。預防勝於治療，跑手可在專賣越野產品店舖買到運動用乳貼。退而求其次，用膠布貼住乳頭或運動貼布貼住胸部都是好方法。

運動用的乳貼就是這樣子，價錢只需數十元。（區嘉俊攝）

潤膚霜

大腿內側、股溝和阿基里斯腱等位置容易在馬拉松比賽中磨損，如果見到跑手走到擘開兩腿就不用言語，眼神交流已心聲互通。塗凡士林等潤膚霜有助減輕磨擦，各大超級市場都有發售。

早餐

無論跑10公里、半馬或馬拉松，跑手都必須吃早餐，但渣馬實在太早開賽，大部分茶餐廳和麵包店尚未營業。跑手們宜預先購買早餐，尤其是馬拉松跑手，需要提早進食豐富早餐。

除了凡士林，專為運動而設的潤滑霜都是好選擇。（區嘉俊攝）

紙巾

長跑要喝水，能量啫喱又刺激腸胃，甚至比賽時風雨來襲，都有機會令肚子不舒服。聽過很多跑手突然要去洗手間又苦無紙巾，賽道茫茫，想到當時會有多徬徨嗎？我聽過有跑手站在流動洗手間外，詢問其它跑手有沒有紙巾可借，所以建議大家準備一包紙巾以備不時之需。

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