【渣馬千金小姐】母親的抉擇　徐沛渹緊跟負責任跑步課表

編按：渣馬開始派發選手包，大戰逼埋身。《步走族》的「渣馬千金小姐」自白書，來到最後三篇。 人生不同階段，迎來不同負擔與承諾。有家庭有事業，晚練晨操不再容易。 跟徐沛渹（Jenny）交談，她自言性格素來火爆，跟「渹」的發音相似，轟轟聲。她喜愛籃球，本來與長跑沾不上邊。跑全馬緣來自老公，成為千金小姐，原因可能是年幼的女兒。 已為人母，較以前花更多時間練跑，她質疑自己是否任性。 但邊訓練邊持家，為目標苦幹，「不知幾生性」。 女兒未必遺傳到Jenny的飛快因子，但可以後天學懂堅持，母親就是最佳例子。

從前在電視看見渣馬，難明畫面中人要跑全馬。

「咁長，又上橋又過隧道，肯亞人先會咁做。」

撰文：徐沛渹（2018年渣馬大會時間：3小時27分20秒）

2018年渣馬跑到327，其實跟目標尚差一點。

「肯尼亞人的運動」 用來產後修身

久遠的中小學那些年，最喜歡打籃球。雖然生來矮小，但短跑能力不錯，「衝得兩下」。打籃球配合隊友「fast break」走籃，是拿手好戲。放下籃球，就閒來無事出街慢跑，動起來很方便，而且不用相約誰。

喜愛運動，情根早種。自己本來沒耐力，更沒耐性。長跑非我所愛，亦非所長。加入跑手行列，緣於老公，隨他參加某品牌跑會活動，跟隨教練與跑友，2013年在東京完成初馬，耗時超過5小時。後來跑過三藩市、名古屋，再到渣馬，成績推進至Sub 4。此時，遇上小生命降臨，囡囡要緊，腹中懷着她的日子，當然要停下來。

去年除夕夜有驚喜，練習後老公帶着囡囡到運動場「接放學」。

2016年初，女兒一歲大，重拾跑鞋的動機，是修身。朋友介紹之下加入另一跑會，每周兩晚，每課兩小時，所花時間不算多。衡量家庭與公司，尚有空間兼顧跑步。跑了幾課，產後的我承受大震撼。跟大隊跑非常吃力，身體闊別運動場多時，體能與狀態恍如由零開始。「衝得兩下」的我不再，從未嘗在運動場衝interval（間歇跑），沒有跑錶計算步速，完全不懂訓練要點。

身體跟不上，意志不能消沉，心中暗忖：

我提自己，慢慢來，減下肥啫，唔使沮喪。

母親的抉擇 止步或衝擊

幸而當時跟隨430小組訓練，有跑友照顧、提場及分享心得。經過練習與適應，日子有功。逐漸減磅，衝刺後喘氣問題也漸漸紓緩。一切正在進步，終於「由包尾到冇咁包尾了」。練到年中，減磅修身目的已達到，此時有機會加入一個Sub3/330訓練班。

挑戰當前，令我卻步，認為自己無法衝破界限。而且，為人母親，「唔通有個囡先嚟任性，花咁多時間練咩」。我問自己「練嚟為乜」，教練給我一記當頭棒喝：

有能力同機會畀你都唔去試，到真係冇能力時，想試都難。唔通你都想你個囡，第時同你一樣，有機會唔把握或者咁易放棄？

2017年，第一次千金小姐的重要時刻，老公在終點迎接。

就因為這一句，把我推出Comfort Zone，展開人生第一次認真而辛苦的訓練。開始時跟不上330目標小組，先退一次把目標放眼340，並按教練所言「練得咁辛苦無謂浪費」，報一個比賽測試訓練進度。大阪馬拉松結果沒有失望，3小時35分13秒，夠資格參加波士頓馬拉松。「C9」也可以做到，自信心大爆發，信自己可以再推一步，朝330進發，數月後的2017年渣馬，終於達到330，3小時28分4秒。

大阪馬拉松，印證訓練成果。

家庭與訓練並重 負起母／妻責任

跟足跑步課表，要花大量時間同精力，又要照顧家庭與公司，生活日程變得相當緊湊。一周兩次夜課，完成回家已是十、十一點，翌晨六點半前再恢復跑。回家洗澡後，送女兒上學，然後上班。中午爭取時間，入健身房做恢復工夫。待沒有晚間訓練時，放工後可以早些回家。星期六長課之後，就算再疲累也要堅持撐住陪家人，不可以因爲一己任性，而不負媽媽與老婆的責任。慶幸老公明白事理而且支持我，以及物理治療師落足心機解決我的問題。當然，致謝名單不可缺少家居好幫手──我的工人姐姐。

老公視角：母女齊跑。

每次想起教練口中的「堅持」，我就想任性下去……這樣做，是樹立榜樣，還是自私？有時我也分不清楚。不過，人總是想進步，我好想探索自己還有多少進步空間，抑或到了樽頸，於是「話唔再練又練埋今次先」。

去年渣馬欲以325為目標，但欠缺訓練隊友，實力又未足跟隨更快的訓練組。雖然較2017年渣馬快了些許，但未達到目標。今年呢？希望能夠帶着sub330目標小組一齊衝線。

每個人都有能力，無論因什麼原因跑步，為什麼要堅持，只要一直不放棄，總會到終點。一起加油吧！

【步走族－雲集快慢腳，每月不同題目，蒐集不同感想。無論每公里4分幾、定一次最盡跑幾K，Sub3抑或行住過終點，只要想跑喜歡跑，歡迎在這裏相遇。】

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】