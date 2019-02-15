【渣馬千金小姐】王菀瑄繼續追尋　「跑到幾時才是盡頭？」

編按：香港馬拉松後日就到，各位準備充足嗎？回想備戰的日子，試過衝圈「衝到想嘔」嗎？跑者心中大概都有類似問題：練幾多才夠？跑幾快才到盡頭？ 練習艱辛，考驗肉體亦挑戰精神，但不到上陣，不知練有所成。而一戰成敗，往往開啟下一扇門。王菀瑄（Ada）放下跑步多時，重拾舊歡只因生活不健康，上到陣來，方知對比賽有愛。 初馬完走，她自覺敗走。自我質疑之中，忘不了心中有願。坐困愁城無補於事，不如起來放手一試。 本文最後的問題，她必然可以在賽道找到答案。而最後的心願，亦必可達到。跑者跑的不是里數，是歷練。 《步走族》「渣馬千金小姐」自白書，有去年首次成為千金小姐的Ada。

我好動，自於小學時期，最愛落樓下公園同人「捉伊人」、鬥快跑。在不太注重體育的學校成長，除了打籃球發泄精力，每年最期待就是運動會，大顯身手的時候到了。運動會最長項目只是800米跑，跑到3分10秒已有獎入手。

當時以為自己有天分，為人心急，鍾意比賽多過練習，經常想着一步登天……

撰文：王菀瑄（2018年渣馬成績：3小時18分27秒）

（01齊跑相片）

初馬失望而逃避 「跑好馬」心願難忘

鏡頭一轉，已經身處社會。工作之餘，「打機打通頂」成為常態，身體顯然不及以前好。跑步始於找回失落的健康，初時每一、兩星期跑步一次，報個10K試試，一小時完賽就可幾應付半馬了。就算跑到累時改為步行，愈戰愈長，果真愈覺滿足。而當我發覺，願意孤身上路，4點走去迪士尼跑UNICEF，原來自己真係好鍾意跑步，更甚者，喜歡比賽。

力求進步，從無坦途。朋友建議「認真學吓跑步啦」，想來有理便第一次加入跑會，成績開始進步。不過，回憶初馬，不怎好受。2015名古屋女子馬拉松，準備不完善，跑到「爆曬偈」。

4小時17分鐘，令我逃避馬拉松，實在搞不懂自己在跑步這回事，欲以追求甚麼。但是，初馬之失在我心中揮之不去，「跑好馬拉松」這個心願一直忘不了。

唔係我夢想，只係覺得，我無理由唔得。

喜愛比賽，不論香港或海外。香川丸龜國際半馬留下足跡。 （作者提供）

女子標準：千金小姐

未盡全力，決不能放棄。相隔一年又半載，2016年11月福岡馬拉松，不容有失，準備時加倍小心。從訓練到比賽，無傷無痛，3小時42分，快過初馬許多完成時間。

跑入Sub4又如何？那一刻沒因此深愛全馬，不過就是用5分幾PACE跑一個耐力賽。然而，好勝心蠢蠢欲動。都342了，不少女跑友追趕的330大關，已在射程範圍。

330千金小姐，是女仔跑馬的標準吧！

跑入330，師傅指導的不止技術，還有心理鼓勵。（作者提供）

四個月三隻馬 衝大關連中三元

我想達到目標，決定加入吳師傅跑班，同時一口氣報名3個全馬比賽，金澤馬拉松、東莞馬拉松，以及渣馬，全在橫跨2017及18年的四個月內舉行。由那時起，練習變得有系統有計劃，跑量增加，生活變得有規律。但操練提升強度，每次衝圈苦不堪言，每次練習苦苦掙扎，有些時候鬆懈了，「不如今日跑慢啲完左佢算啦」。

能夠堅持下去，多得師傅。準備金澤馬拉松期間，有次練習「跑到喊」，含淚衝刺之際，思考到底練到如斯地步，有何用？練完就可以跑出心目中成績？自我質疑之際，多得師傅支持與鼓勵，他只為我設下比賽時首10K 的時間，沒有給我定目標成績。第一關金澤馬拉松已經喜出望外，321較目標快了不少，完賽時不禁激動，眼眶泛紅，練得再苦也值得。首關功成，備戰往後兩賽信心大增，心理障礙無影無蹤。東莞319之後，首次挑戰香港的全馬賽道。首戰公路賽，尤其在自己地頭，自信心爆棚。

結果，尾關318。四個月三隻馬，起初只為「包底」，至少有一隻馬跑入330內已經心滿意足，沒料到連中三元。

金澤馬拉松，同班同學一起跑入330，突破大關一刻非常感動。（作者提供）

要跑到幾快才夠？

千金小姐做到了，連中三元達成了，跑到幾時才是盡頭？不時設想這個問題，想到腦袋一片空白……我本平凡，跑步令我自覺如半個運動員，生活別於他人，卻感覺踏實。現在跑步成了每日指定動作，午膳時間一樣跑，但要再進步，只有繼續下苦功，承受苦中苦。

於是，我又問自己是否怕辛苦？要多付出多少時光，才可再進步？這樣做是否值得？我最終找不到答案，唯獨認清這一點，相當清晰：

希望自己變得成熟。

（01齊跑相片）

【步走族－雲集快慢腳，每月不同題目，蒐集不同感想。無論每公里4分幾、定一次最盡跑幾K，Sub3抑或行住過終點，只要想跑喜歡跑，歡迎在這裏相遇。】

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】