【渣馬千金先生】鄺嘉仕出西隧記　偏離劇本唯靠臨場「爆肚」

（編按：渣馬2019圓滿結束，年度風物詩「千金先生」大合照，今屆陣容更強大。《步走族》在賽後邀請幾位3小時內完賽的應屆千金先生，剖白今回千金先生經驗。第一位登場的千金先生鄺嘉仕，大會紀錄2小時59分3秒。） 知道我喜歡跑馬拉松的人，總愛問我預計比賽的完賽時間，我著實無法準確回答他們，多會一笑置之。 每一場賽事，都是獨特，無論賽道、天氣、身體狀態、競賽計劃（劇本），以至臨場發揮，都會影響完賽時間。畢竟我們不是活在實驗室裏，可以在控制的環境下，得出同樣結果。

殺入西隧，仍然按劇本而行。出西隧才是戰鬥！（香港01圖片）

我在香港馬拉松嘉年華，走到HK01的攤位，被攝影哥哥邀請拍攝。眼前放着手動時間的道具，但仍沒有決定完賽時間，怎得拍照呢？各人有各人的建議，就算是我自己，都對「正場」表現有所期望。客觀及客氣，或多或少構成壓力。過去兩屆完賽時間均是在3小時內，置身千元獎金的框框。在別人眼中，好像不能回頭，應該延續。

「但我嘅PB同Sub3，其實冇乜大分別！」2018年底在柏林及上海均只能2.59完成，這反映了無論客觀環境如何優秀，訓練及調整如何配合自己，比賽前都要做足準備 (如留意溫度及濕度配合衣物，留意上落及風向計劃自己的發力)，比賽當日的心態及時間都要十分掌控，要跟著劇本走才能剛好在3小時內完成

但我嘅PB同Sub3，其實冇乜大分別！

2018年底，在柏林及上海，均只能「259」完走，實績反映一切。決定成績的因素相當多，諸如客觀環境適合發揮，幾及訓練和調整配合得天衣無縫。臨近比賽要做足準備，例如留意天候配合衣物，注意上落斜及風向而盤算發力點，以至比賽當日的心態及時間。我要掌握以上種種，跟足「劇本」走，才能剛好在3小時內完成。

好吧！今屆全馬的劇本已隨身，好戲定爛尾，睇自己。

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鄺嘉仕（右）衝線時距離門檻尚有近一分鐘，賽後跟本屆最後一位千金先生潘德翹互相道賀。（作者提供）

西隧出口 戲肉開始

帶着劇本走上優先起跑區，按序前移至特邀選手後約三至四排的位置，站在眾多認識及不認識的本地 Sub3 跑手間。看過前方舉起5分鐘的牌子，我爭取時間閉目，整理心神，把「劇本」作腦中演練最後一遍。

起步、過橋、折返，無驚無險將劇本操作至西隧出口，下一步就是上斜發力。一「㩒掣」，左外膝忽然拉住，跨步不能完全伸展。我從未經歷如此情况，只能退而求其次，加密腳步，一面跑上林士街天橋，一面評估狀況。計算剩餘時間，仍有足夠空間在3小時內衝線。

刻意稍為收慢，除了保持穩定跑姿克服林士街、龍和道與馬師道的斜路，更要寧定心神，不讓突如其來的身體狀况擾亂。轉入駱克道，留着的動力爆發，加速衝回終點。

最後數公里的起伏，保持穩定再加速，全因記起眾人期望，將之轉變為動力，保持速度。25903，雖然較在嘉年華所預計的時間慢約兩分鐘，但回應身邊人的心意，發動自己，感覺難能可貴，至今仍然珍惜。