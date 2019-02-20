【渣馬千金先生】黃色戰衣不再沉重　楊霆禧撥開雲霧見青天

（編按：渣馬2019圓滿結束，記得終點拱門下一字排開的「千金先生」大合照嗎？3小時內作戰，蘊含不止汗水。《步走族》邀請應屆千金先生，回味當中歷程。楊霆禧的大會紀錄2小時57分33秒。較去年快近10分鐘，重返千金大門。） 今次穿起的戰衣是兩年前港馬賽事後，馮華添教練贈我的，衫背寫著「MET RUNNER」。「MET」是「Marathon Elite Team」（馬拉松精英隊）縮寫。

MET是跑團內實力高強一群，楊霆禧相隔一屆再次跑入千金之門。（香港01圖片）

高峰上黃袍加身 剎那失陷

2017年渣馬，我跟從教練練習三個月，就跑出Sub3（編按：2小時58分50秒）。跑出成績，加入團隊，得到「精英戰衣」，內心不禁沾沾自喜。

諷刺的是「黃袍加身」後，三次穿上這件戰衣比賽，未能再次跑出Sub3成績。我當時質疑自己：我仍有資格，留在這個團隊嗎？

黃色戰衣，重量不一樣，慶幸是終於不負所託。（香港01圖片）

兩年前港馬之後，由於工作關係，訓練大幅減少了。披上黃色戰衣的首兩戰，在17年澳門國際馬拉松及18年渣馬跑不出好成績，也是意料中事。去年7月底，我再次隨馮教練接受正規訓練，希望衝出好成績，雄心壯志渡江出戰18年澳門國際馬拉松，沒料到跑出來的成績比以往更差。

充足訓練，不升反跌，去年澳門馬給我重大打擊，令我不禁懷疑自己……

難道那次Sub3，只是偶一為之？難道我高峰已過，無緣昔日佳績？

重新跟隨教練馮華添練習，加上師兄弟扶持，再次跑出佳績。（作者提供）

重拾初心 有賴隊友

三戰皆失望而回，逐漸萌生放棄長跑的念頭。多得身邊朋友的開解，讓我漸漸明白到，那時我面對少許挫敗就想放棄，全因過去的我自視過高。由那時開始，我好好享受每一次與隊友練習的機會，不再執着於過去的成績。

我只在乎的是，自己有否盡力完成每一課長跑。

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楊霆禧從第一次Sub3到第二次Sub3，可算歷過低谷，終於再次突圍。（香港01圖片）

今年，我再次披甲上陣，出戰渣馬，身心輕快，不再感受到黃色戰衣的沉重。收起了過去的自滿，心中只帶著有備而來的自信。衝線時間是2小時57分23秒，更將PB推快前差不多分半鐘。跨越千金之門一剎，心中高呼「我做到喇」，我真正配得起Sub3之名。

這次Sub3的意義比第一次大得多。我終於證明了自己，背負得起教練對我的嘉許，而練跑的過程中更令我重拾當年跑步的初心。成績重要，跑好每一步更重要。