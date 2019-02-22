【渣馬千金先生】無論順逆閃到最後　林偉熹練成「千金右膝」

（編按：傷患帶來制限，跑手衝破制限。應屆「渣馬千金先生」林偉熹的右膝不止受過傷，更「缺了一塊」，一樣可以闖過難關與大門，今屆跑出大會紀錄2小時59分7秒，初嘗千金滋味。《步走族》請他回顧如何從傷膝練成黃金右膝。） 右膝兩度接受手術後，仍能「破3」（大會紀錄2小時59分7秒），全憑堅持到底的信念撐住。身體可以受傷，但信心總不能輸。

逆境而攻，閃到落尾，無論面對多惡劣的環境，都不可以輕易放棄，要憑信心打到落尾。 林偉熹

林偉熹跑出2小時59分07秒，成為渣馬千金先生。（香港01圖片）

運動者的傷疤 右膝三年開兩刀

右膝因意外先後做了兩次手術，全都「大大鑊」。2006年打籃球勇戰受傷，重創右膝前十字韌帶折斷，更因延誤診治導致大、小腿肌肉萎縮嚴重，需要很長時間才恢復。三年後，輪到半月板爆裂，無法修補需要切除頗大部分。健全膝部無可復還，失去的還有十足十作戰狀態。醫生告知無法回到最佳狀態，「最多只能回復九成」。

對於喜愛運動的人來說，絕對是極大打擊，十級煎熬……

一路走來我同自己講可以輸，但不要連自己信心都輸掉。（作者提供）

以有限挑戰無限 上全馬皆因要抽籤

自此之後，我覺得能跑便好。除了10K賽事，其他途程不敢強求成績，怕右腳承受不了。半馬以歡樂慢跑完成，全馬簡直不敢踏足。直至2017年，渣馬轉為抽籤形式，我既不想參加半馬挑戰組，卻又不想就此止步，不想局限自己。縱然不知右腳能否承受，但都想盡力，測試自己極限。

邁向全馬，要認真訓練。目標呢？我要影Sub3「勁人相」。

2017跟18年渣馬全馬，沒有刻意針對訓練，成績距離3小時仍有一段距離。備戰今屆，決定的起心肝，9月就開始針對恆常自我訓練，而且修畢長跑教練班。2018年12月參加廣州馬拉松，輕裝上陣，没有目標及壓力，PB 與Sub3突如其來，2小時55分54秒！這絕對為渣馬打下強心針，家門前Sub3，就在今戰！

不斷回帶想起好多朋友一直在支持我，令我餘下的路段咬實牙關一一闖過去。（作者提供）

用我信念 建立信心

渣馬絕對是一條難跑的賽道，上落斜幅度多，且天氣因素更影響成敗。背負自身要求及朋友期望，令我更倍感緊張，壓力如山大。但我對自己講，一定要記住這種感覺，因為着緊事情，才會有這種感受，「要為自己打一場不後悔的仗」。

逆境而攻，閃到落尾，無論面對多惡劣的環境，都不可以輕易放棄，要憑信心打到落尾。渣馬當日天氣真的不似預期，濕度高、温度不低，加上逆風不斷，跑得異常吃力。跑到中段有作抽筋現象，到西隧心裏，有不下十次放棄的念頭,，但還未到投降的日期。憑住頑強的士氣去戰勝心魔，不斷回帶想起好多朋友一直在支持我，令我餘下的路段咬緊牙關，一一闖過去。直至走上大地毯，望到終點大鐘，我才没有再去追趕時間，放鬆收慢，為自己歡呼，迎接新的里程碑。

無論面對多惡劣的環境，都不可以輕易放棄。（作者提供）

「逆境而攻，閃到落尾」

逆境而攻，閃到落尾，無論面對多惡劣的環境，都不可以輕易放棄，要憑信心打到落尾。渣馬當日天氣真的不似預期，濕度高、温度不低，加上逆風不斷，跑得異常吃力。跑到中段有作抽現象，到西隧心裡有不下十次放棄的念頭,，但還未到投降的日期。憑住頑強的士氣去戰勝心魔，不斷回帶想起好多朋友一直在支持我，令我餘下的路段咬實牙關一一闖過去。直至走上大地毯，望到終點大鐘，我才没有再去追趕時間，放鬆收慢，為自己歡呼去迎接新的里程碑……

林偉熹去年認為有機會衝擊Sub3，可惜在最後路段遇上肚痛，功虧一簣，幸今年「冇甩拖」。（香港01圖片）

為自己打一場不後悔的仗。（作者提供）

笑中有淚

我，終於做到了，終於影到夢寐以求的Sub3勁人相，完成了我一直認為自己不可能完成的事。當我排隊取回行李，想起自己的腳，以及今日逹到心中目標及跑績，頓時百感交集，不禁為自己過往付出而落淚，流下笑中淚……原來我真的可以，成為千金先生。

一路走來，我自言自語，再三叮嚀，「可以輸， 但不要連自己信心都輸掉」， 憑信心才走到這一步。有夢，就應該努力去追。主場Sub3目標達成了，接下來擔當教練身分，向學員傳達自己打不死的信念，期望提高他們的跑步技術，更重要是激發自信，讓他們跟我一樣，能完成自己認為不可能完成的事。

望到終點大鐘，才没有再去追趕時間，放鬆收慢，為自己歡呼去迎接新的里程碑。（作者提供）

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