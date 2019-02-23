【渣馬千金先生】「259」小隊戰記　呂偉強：一擊掌勝過千言萬語

（編按：跑步時你聽甚麼？強勁舞曲還是呼吸和腳步聲。應屆渣馬「千金先生」呂偉強最希望的，應會是與隊友擊掌的聲響。《步走族》繼續有千金先生回味自己的歷程。呂偉強去年因傷而落後不夠一分鐘，無緣千金先生。今屆則幾大會紀錄2小時55分44秒，再做千金先生，有賴「259」小隊一路相伴。） 香港馬拉松的Sub 3大合照，為跑手記下了跑步生涯重要一刻。照片無聲，情感不言而喻，相中千金先生，有人激動、有人興奮、有人高興。每年一度光輝定格，記錄了我們無數個晝夜的苦練，訓練和比賽時所付出的一切，以及用心用力跑過的每一步。

今年的比賽下微雨，或許大家已忘記了是雨、是汗、還是淚！大家要多謝自己沒有放棄、堅持下去！ 呂偉強

今年再無傷患，跟隊友拍住上，入西隧過中環。（香港01圖片）

相片中的我 還在衝刺……

2017年渣馬首次Sub3，初嘗「千金先生」滋味，猶記起當天接近銅鑼灣，心中激動難以按捺，心中只有一件事：奔向終點。直到踏進維園時，望向大鐘才肯定自己可以Sub 3，心情非常複雜。當日最開心與一眾隊友一起，首嘗Sub3滋味。

一年之後的渣馬，我負傷上陣，僅差44秒未能再次以Sub3。雖然很多人說我飲恨而回，但負傷上陣下仍可完成賽事，已感到非常滿足。踏上維園地毯，心裏感到高興，為隊友高興。因我看不見任何隊友在我前方，即代表他們比我更早的衝過終點，「達陣」破三。（其實，去年的Sub3大合照我都有份，只是拍下了我還未趕到終點。）

有著隊友的陪伴，沿途互相鼓勵，心裡是很踏實。（香港01圖片）

18年大合照「遲到」 19年一定要趕到

完成紐約馬拉松後，回港稍作休息，開始準備本年渣馬。隊友間心照不宣，今年的目標就是要一起Sub 3，一起在終點影大合照。

回想這數個月的訓練，原來有一班隊友互相支持、互相鼓勵，是一件非常幸福的事。旁人不明白我們為甚麼練得如此辛苦，我們則毋須多言，每次在運動場見到熱血的隊友，大家你追我趕，為自己的目標進發。每每練到透不過氣，氣喘如牛，隊友的一個high-five其實更勝千言萬語！

大會時間是2小時55分44秒。（作者提供）

一起上路 一起達陣

比賽當天天氣勝預期，大家一開始就如日常練跑，跟着步速一起向42.195公里後的終點進發。「259」小隊一起走過了彌敦道、昂船洲大橋、青馬大橋、汀九橋、長青隧道，有着隊友的陪伴，沿途互相鼓勵，心裏是很踏實。30公里左右我跟兩名隊友開始加速，一個希望成功PB，一個企盼衝擊Sub3，眼見他們意志堅定，我也加把勁為他們繼續開路。西隧就在眼前，我們仨一起落斜，上斜；最後5公里大家再作調整，慢慢加速向維園進發。衝線過後，跟各隊友逐一擊掌、擁抱、互相祝賀，誰說馬拉松是一個人的比賽呢！

倒數過後，各人振臂高呼的一刻代表著我們為自己寫下了新一章。（作者提供）

「3、2、1」，倒數過後各人振臂高呼，代表自我寫下了新一章。大家的臉上流露著絲絲喜悅，或許這一刻大家已忘記了過往數個月的艱苦訓練，享受著這重要的一刻。今年的大合照更為珍貴，因身邊正正有著一班一起訓練、一起奮鬥的戰友。

常言道「你撐我，我撐你」，或者，這一場比賽正正反映出來。願大家沒有忘記曾一起並肩作戰的好兄弟。今年的比賽下微雨，或許大家已忘記了是雨、是汗、還是淚。大家要多謝自己沒有放棄、堅持下去！

希望明年還有機會與更多的隊友拍下Sub3大合照！一起繼續努力、加油！

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今年渣馬打雨戰，最後臉上的是雨、汗或淚，再不要緊。（作者提供）

【步走族－雲集快慢腳，每月不同題目，蒐集不同感想。無論每公里4分幾、定一次最盡跑幾K，Sub3抑或行住過終點，只要想跑喜歡跑，歡迎在這裏相遇。】

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】