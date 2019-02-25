【渣馬千金先生】跑步不止求Sub3　李曦明：請搏盡守護你的一片天

（編按：應屆渣馬「千金先生」，有人一鳴驚人，更多人累積「過萬里」經驗值，才有今天成績。《步走族》繼續有千金先生回味自己的歷程。李曦明2018年Sub3，一年過去，他因女兒出生而減少高強度訓練，依然以大會紀錄2小時57分34秒，再次造出Sub3。「現在跑步不為甚麼，只為自己盡力，少了看錶，多了聆聽自己的心」。） 2018年第一次Sub3，是經歷一年半內數次衝擊失敗後達成的夢想。上線前，女兒快將出生，預產期是四月，即渣馬後3個月。換言之，2018年的渣馬，對當時的我來說，可能是最後一次有條件專心練習，也算是破斧沉舟的一次。

跑步於我來說，其實是做一件為自己做的事，一件純粹為自己盡力拼搏的事。 李曦明

最後成功完夢，感受固然深刻。哭著衝線，笑著拍照，一個個畢生難忘的畫面，猶像昨天。但在一切慶祝活動落幕之後，一個問題一直揮之不去：終於Sub3了，但之後怎樣？

「如何活得有意義」裏的「意義」，太多人搶着定義。（香港01圖片）

Sub3前，死去活來地練習，目標明確。失敗了，振作，檢討，拍拍雙肩再練習，再來一次。沒料到，得到之後，反而迎來一種不安感。

你可能覺得因Sub3而不安，很是奢侈，但我當時面對的問題，既現實亦實在：既然女兒要出世，我已達成夢想，該否見好就收？再練下去，練甚麼時間？255？250？做到又如何？又不是餬口？或者，永遠重複練Sub3，又如何？

既然女兒要出世，我已達成夢想，該否見好就收？再練下去，練甚麼時間？255？250？做到又如何？又不是餬口？或者，永遠重複練Sub3，又如何？

我慢慢意會的，一個門檻以至一項運動甚至是任何事情的意義，其實應該由自己決定。（01體育圖片）

到女兒誕生，高強度訓練自然少了，但跑步，卻從未間斷。即使沒明確目標，不知怎的，到時到候便自動穿起跑鞋，到街上來一次汗流浹背。我留意到，這段時間的自己，少了看錶，多了聆聽自己的心，更多了欣賞沿途的風景。

人大了，有家庭有女兒了，責任多了，顧慮便多了，生命也複雜了。放棄跑步，或訂個比較輕鬆的目標，是理所當然的事。我們身處的都市，不也是按著各種「理所當然」而發展嗎？「如何活得有意義」裏的「意義」，太多人搶著定義。

無論是哪條賽道，也希望在路上見到你。（01體育圖片）

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我慢慢意會到，一個門檻以至一項運動，甚至是任何事情的意義，其實應該由自己決定。正如跑步於我來說，其實是做一件為自己做的事，一件純粹為自己盡力拼搏的事。

你呢？有甚麼事情，是你為自己盡力地做，歇斯底里地做？甚麼事令你熱血沸騰？請想一想，並與我一起努力，在生活容許的狹小空間裏，尋找及守護這片空間。它不必是跑步，更不必是Sub3，但這個空間，必需存在。

在生活容許的狹小空間裡，尋找及守護這片空間，必需存在。（01體育圖片）

準備2019年渣馬的過程裏，我對自己說：跑步是一件我為自己熱情地拼搏的事。所以，重點在於能否保持「搏盡」精神，既然仍有空間盡力練習，便練一個有挑戰性的時間。也許有一天，搏盡不再是Sub3，而是更慢或更快的時間；也許有一天，搏盡不再是42.195公里，而是21.095公里、10公里，甚至5公里；也許有一天，搏盡是穿起套香蕉服，在賽道上快樂地牽着太太的手奔跑。

我不知道明天如何，亦不能替你定義，但我可以保證，你仍會在「賽道」上見到我「搏盡」地「跑」，為的，是成為一個更好的自己。

無論是哪條賽道，也希望在路上見到你。

有家庭有女兒了，不代表未能Sub3，更可以一起慶祝Sub3。（作者提供）

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【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】