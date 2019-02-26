【渣馬千金先生】包底先生韓忠信　路上難忘愛妻「山寨」打氣牌

（編按：應屆「渣馬千金先生」韓忠信，今屆跑出大會紀錄2小時59分42秒，《步走族》請他回顧如何最終做得到。跑步是連繫人與人之間的事。由於太太在2014年「順便」為韓忠信報名參加大阪馬拉松，令他走上千金先生之路。） 跑步從來都不是一個人的事，別人成就了我，我也要成就別人。家人與跑友的牽絆給我動力， 給予我堅持及承傳的希望！2018年喜遇跑豐收年，首嘗渣馬Sub3，跟太太一起在波士頓馬拉松上百年來最惡劣的天氣，仍能安全衝線，攜手完成夫妻「六大」之夢。

每戰都與妻子齊跑，一起走破「六大」，這一戰不能一起上路。（作者提供）

這一次，不能就此認輸，令大家失望，唯有咬緊牙關頂硬上！ 韓忠信

太太誠意十足製作加油牌，怎能不感動？（作者提供）

「戰友」不在 獨自上路

時針回撥到2014年，太太報名參加大阪馬拉松時「報埋我嗰份」。其實，我倆連10K都沒跑過。臨急抱佛腳，唯有參加跑班惡補一下，就這樣開始了我們的馬拉松之路。路上每一戰，縱然彼此速度不一，但必定一同上路。直到今年渣馬，太太工作忙沒空練習，轉當啦啦隊。

她第一次在路旁伴我上路，幫我打氣，「咁好啦，終點見。」

比賽前一天，她還在剪剪貼貼，原來是自家製「Johnson Sub3」加油牌。雖然手工「麻麻地」，但她在賽事當天舉起此牌給我打氣，未起跑先感動。比賽當天我‪清晨三點起床，妻子一改「叫極唔醒」常態，早起起幫我打點。

「一定得、一定得、一定得」，她一邊說一邊送我出門口。

韓忠信的大會時間是2小時59分42秒完成。（01體育圖片）

助人上路 義不容辭

今年本可在優先起跑區，賽前收到跑會總教練添Sir及教練Daniel指示，希望我陪同五名極具實力而目標Sub3，但沒能進入優先區的隊，一起達標。自知實力有限，不時因工作缺席，最怕幫忙不成累街坊，但記得去年渣馬，有傷患的師兄全程帶着我，跑過會展後叫全力衝，助我首次破三，他卻飲恨。

犧牲自己、成就他人，我為此深受感動，希望今回成就他人。優先起跑區起步，甚至更好成績，都不及這任務重要。

表情已告訴大家，我一路跑一路覺得很辛苦。（作者提供）

展步在魔鬼賽道，上橋入隧道再上斜。路途苦，靠隊友精神互相扶持和激勵。我與幾位「後上小隊」跑手，一直跟着優先起跑區「259大隊」，心中都默默叫着 「要一齊返終點」。長青隧道內，我激動地大叫一聲 「要一齊返終點」，好像聽到「259大隊」Dennis回應：「好，一定要！」

這一句，完完全全幫助了我終點。其實，半程後至西隧，感覺極辛苦，屢次想收慢。想放棄的時刻，便有千頭萬緒浮現腦海。同行隊友放心跟着我，而我在練習時常常「包底」，鼓勵失速隊友堅持下去。賽日早上許下承諾，又回望為我打氣的太太。

這一次，不能就此認輸，令大家失望，唯有咬緊牙關頂硬上！

但一想到同行的隊友，佢哋竟然放心跟著我這個平日練習時都是留守最後位置的人。（01體育圖片）

叫口號打手勢 捱過漫長西隧

跑至西隧前，體能及決心到了決勝關鍵時，高低分野浮現。跑手體力所剩無幾，一直互有領先的跑手漸次墮後，前方大隊亦有隊友放慢。每一次經過他們身旁，心中都想勉勵，終於忍不住向一名目標不止是Sub3的快腳說：「頂住，保住個Sub3！」

潛能往往難以估計，這跑手聽到了，頂住了，慢慢重拾速度，奔向前方。西隧底又趕上隊友，我勉勉強強維持速度之際，忍不住打手勢示意「跟埋一齊上」。想不到他又跟得上，應是不忿平庸之輩竟敢向他挑機，這仁兄最後一齊破三。

林士街天橋是最後的大難關時，一向有說法稱跑到信德中心就可以加速，卻有隊友慢下步伐。平常是「包底」專員，我當然不能按捺，希望隊友不要功虧一簣，「唔好停，跑呀！」，只可惜……

其實，鼓勵大家的同時，我也在鼓勵自己，跑步有時候就是要靠這種單純的打氣，讓自己清醒及堅持下去。

西隧後才是真正挑戰，堅持到最後才是贏家！我們大小兩隊，有人好氣好力，一早向前怒衝；有人體力有限，慢了下來，最後兩隊結合，能維持「Sub3」均速的跑手只餘五人。這一刻連不看跑錶，只拼命跟着大隊領跑教練Daniel，全副精神與心思放在身體，全因 「信賴」 這兩字。我跟隨Daniel練習已3年，他一向配速穩定，節奏總是恰到好處，不會突然加快或減慢。押注在他身上，準沒錯。

大功告成，下屆再會。（作者提供）

「Johnson! Johnson!」 讓你久等了

駱克道轉出軒尼詩道，心中有數了，十拿九穩吧！人群中聽到熟識的聲音，大叫「Johnson! Johnson!」，太太跟那個精製「Johnson Sub3」 打氣標語就在眼前。她「嘈到拆天」，不遺餘力為我打氣。

心裏一陣感動，這關頭不可退縮，穩定步速直至衝線，2小時59分42秒，及時趕到。

第二次在終點跟各Sub 3跑手一齊大喊大叫大合照，這是家人的愛和隊友相互扶持下而達成的。

第二次在終點跟各Sub 3跑手一齊大喊大叫大合照，這是家人的愛和隊友相互扶持下而達成的。

真的，衷心希望再有下次。

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