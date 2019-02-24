【渣馬千金先生】喜極而泣梗頸四　張耀樑人生最美好的第二天

（編按：處理01體育為各跑手拍攝的相片，深刻最印象之一，是本地馬拉松華人紀錄保持者徐志堅與另一跑手張耀樑的相片。張耀樑最終較先衝線，跑出2小時32分24秒成為華人男跑手第四，更不禁在終點流下男兒淚。他給《步走族》的文章感謝兩位恩師，包括在戲院碰上的那位「意中人」 。） 能夠在今次渣馬跑到2小時32分24秒，推前PB達10分鐘，我最想多謝兩位教練，多謝他們在傷患時不斷鼓勵，令我能夠抵住高強度訓練。他們亦叮囑我比賽時戒掉心急，保持目標速度，終取得理想成績。

要你再上高峰！ 陳家豪

張耀樑（左）可算與徐志堅（右）「拍拖」，他說自7公里跟徐互相領放。（香港01圖片）

啟蒙教練 無私奉獻

首先，感謝母會教練Jonathan。中學時在學界田徑比賽拿過一些獎項，投身社會後放下跑步，且從16歲起吸煙，一吸十多年。直至2014年，認認真真下定決心，參加跑班接受系統訓練，且一併戒掉煙癮。Jonathan是我的跑步啟蒙導師，教導我跑步知識。我後來因足底筋膜炎兩次接受微創手術，而腿部受傷兩年多，Jonathan不斷地鼓勵我。他又協助我在腳傷後找尋別的教練，多得他無私付出，在背後穿針引線，才能成事。

另一位，是我現任教練，陳家豪。

Jonathan不止教我跑步，還幫助我尋找下一位教練。（作者提供）

轉角遇到他 我決心拜師

能夠隨陳家豪訓練，必須話當年、說故事。傷患痊癒了一半，還未復元，希望復操卻怕承受不了高強度訓練。我經常在想甚麼時候有機會開口，向家豪說「要跟他練習」。家豪是「傷飛人」，曾經受傷長達兩年，傷癒後創出10公里個人紀錄，對於傷後如何練跑，很有心得。而且，家豪的跑班跟我家接近，方便兼顧練跑和照顧女兒。

拜師的問題在腦海迴旋，前後一個多月，機會終於不期而遇。某天帶着女兒看戲後去吃飯，繼續「思念」家豪的事。想着想着，埋單結帳，發現錢包不知所蹤。我趕回戲院尋找錢包，途中竟偶遇家豪，心想有這麼巧合嗎？

那一晚，我找回銀包，亦將找到下一個恩師。兩名男子街頭相遇，我因為這個巧合，當天晚上下定決心，發訊息給家豪拜師。去年3月，我成為了他的學員。

因一次巧合，下定決心向陳家豪（左）拜師，姚潔貞（中）亦大大推動我。（作者提供）

早段是由徐志堅領放，張耀樑在後。（作者提供）

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姚潔貞的打油字句，記在心中。（作者提供）

全馬路上 家豪在腦中

今屆第5次列陣全馬。跑過Sub3也歷過傷患，今屆賽事前，家豪與姚潔貞夫婦為我定下目標：235，較我PB要快7分鐘。開賽4公里，開始轉上公路，發現一眾黑人女跑手上斜之際，突然加速。

當時配速已比自己的預計為快，電光石火間，心中猶豫着，應否跟隨她們？忽然腦中有答案。我想起跟隨家豪練習時，有意發力衝刺時，他常常叫住我：

樑！忍住先，唔好急！

跑步帶給我正能量，我兩次戒煙成功都因為跑步。（01體育圖片）

多得他在訓練中提點，喚醒比賽中的我，今回全馬次才沒有「爆偈」。家豪賽前說過，預計我要賺頭蝕尾，希望我半程跑出「116」。果然，跑過半程時間正正是1小時16分。是他神準還是我跟足指示，實難判斷，但我想最終成績，我跟他都意想不到。我沿途做到不錯的配速，可算跑出超水準。入到比賽最後一公里，成竹在胸，知道自己可以做到好成績。雙眼已經「準備好」……

進入維園最後直路，過去日子恍如走馬燈倒帶一遍，回想之前受傷不可以跑步、開刀療傷、意志消沉再次吸煙，以及康復過程……

衝過終點大門，232，較目標還要快。完成了，再也忍不住，就地半跌半躺下，哭了……開心地哭了。

張耀樑（左）最終較徐志堅（右）快5秒衝線。（香港01圖片）

2月17日，這天是我女兒出生之外，我最開心的一天。跑步帶給我正能量，兩次戒煙成功都因跑步。

有無限可能，自有夢成真。下一戰在9月柏林馬拉松，期待再創佳績。

最終成績是我和教練都沒有預想到。（01體育圖片）

【步走族－雲集快慢腳，每月不同題目，蒐集不同感想。無論每公里4分幾、定一次最盡跑幾K，Sub3抑或行住過終點，只要想跑喜歡跑，歡迎在這裏相遇。】

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】