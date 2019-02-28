【渣馬千金先生】大合照未齊人　何鎮榮立誓「21年一齊去波士頓」

（編按：一份承諾，連結起無數人，就因為心中信念：一定得！。《步走族》今期主角何鎮榮跟4名隊友結成「Runber」，夏天練至接近中暑、全身濕透也不停步，為了破三，還有「更遠」的目標。今屆渣打馬拉松，他以大會時間2小時57分58秒再次成為千金先生，卻遺憾部分隊友未能達成。 「世界上最大嘅空間， 就係進步空間」，他因此立誓，Runber劍指2021波士頓馬拉松。）

2020渣馬我們要一齊SUB3，一齊影大合照，然後一齊去跑2021年波士頓，就此立誓。

Runber的歸路：波士頓馬拉松

上年渣馬我與幾個朋友一齊成為千金先生，忘了哪一頓慶功飯時，E先生衝出來說我下年 「一定得」，當然在場人士都堅決支持E先生，一起訂立目標：今年渣馬一齊Sub3 、2020年一齊去波士頓跑。

之後順理成章，成立Runber。我們由夏天開始一齊練習Tempo、衝圈、還有長課等，希望以最好狀態，迎接稍後開始的渣馬跑班。試想想炎夏烈日當空，動輒三十多度高溫，我們幾個已經唔年青的「年青人」，仍然每星期冒着中暑危機，或被滂沱大雨淋至渾身濕透，一樣堅持練習。那段時光，熱血又難忘。

Kobe（左起）、我、Ray跟Edward，還有相中不見的教主，一起向Sub3奮鬥。（作者提供）

跑季和跑班開始，大家火速上力，但通常熱血故事都不會一帆風順。滿以為整體訓練效果不錯，傷病開始找上Runber的隊友。放棄不是一個選擇，大家仍然出盡「奶力」完成餘下訓練，為的就是履行年頭訂下來的目標。

傷病接觸RUNBER 的隊友們。大家仍然出盡奶力完成餘下訓練，為的就是要履行年頭訂下來的目標。（01體育圖片）

二人過關 唯有一起繼續追尋

比賽當日， 我們一眾隊友站在起跑線，最終Runber只有我同「教主」Sub3。其他隊友之中，E先生要服止痛藥，狀受到影響，也總算跑回終點了。老實說，自己再一次成為千金先生當然開心，但未能跟隊友約定一齊過終點，影大合照、去波士頓， 未免令2019渣馬帶來一點失落與遺憾。

隊友們，有跑未為輸， 「世界上最大嘅空間， 就係進步空間」。（01體育圖片）

隊友們，有跑未為輸。 「世界上最大嘅空間， 就係進步空間」，2019我們有漫漫長路。2020渣馬我們要一齊Sub3，一齊影大合照，然後一齊去跑2021年波士頓，就此立誓。

訓練辛苦多時，完成Sub3一刻的感覺總是美好。（作者提供）

另外要多謝我老婆， 若沒有老婆支持及照顧兩個小公主，我難以抽空練習。要多謝的還有我第一號粉絲何希言，每次我比完賽有少少成績的話，最開心的一定是何希言。

老實說自己再一次成為千金先生當然開心，但未能跟隊友約定一齊過終點，未必有點遺憾。（作者提供）

在此多謝教練團隊，Tim sir與Daniel，亦恭喜每一個「黃馬軍415小隊」成功完成賽事的隊友。這3個月沒有互相支持與鼓勵，我未必捱得過這樣辛苦的訓練。

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【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】