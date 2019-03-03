【跑步人誌．張瑞謙】渣馬頒獎台上的黑馬　心痛只因未夠好

渣打香港馬拉松曲終人散，大家關心姚潔貞強勢復出、今年誕生多少千金先生、或者跑出「225」的周漢聶打尖上線，其實青少年組的生力軍，同樣書寫了自己的故事。 17歲的張瑞謙第2次參加渣馬10公里，成績由37分大躍進到32分，可是他並不滿意。成長路從不一帆風順，渣馬過去，還有今周的學界D1田徑賽，還有未來3年…… 攝影：盧翊銘

「上到渣馬頒獎台，我唔開心，心好酸，好想打自己心口，我唔應該跑得咁差。」賽前三周，張瑞謙腿部受傷，必須休息，導致心肺功能弱了；賽前兩周，不幸患上腸胃炎，肚瀉大作，體能下降。他沒有埋怨別人，即使奪得渣馬10公里青年組季軍，都在責備自己。「為什麼不小心照顧自己？如果再小心一點，就可以更佳狀態上陣。我盡了最大努力比賽，但結果未預理想。」張瑞謙對自己要求極高，這正是他10公里完走時間在一年內由37分38秒進步到32分56秒的原因之一。

渣馬靚相免費下載 號碼布搵自己 隨時有相又有獎（按此） https://hk01.app.link/LxK4Rdwx1T

除了跑手，張瑞謙還是一名乒乓球手。（盧翊銘攝）

適應新跑姿 成績大躍進

張瑞謙就讀香港華仁書院，蘇凱男正是校隊和跑隊「黑馬計劃」的教練。蘇sir大讚張瑞謙經常虛心求教，「香港學生較少發問，他比較主動，而且有種『請教』的態度，經常思考如何跑得更好」。從「3738」飛躍到「3256」，張瑞謙肯定下過不少苦功，他提到跑姿一環，「以前不會鑽研跑姿，現在教練教得仔細，我盡量不浪費氣力在摺腿，摺和抬是一個動作。訓練早期，肌肉不適應，因為平常很少動用那幾組肌肉，尤其是臀部，後來才漸漸習慣。如何學會主動施力，就能跑快一點，容易加速」。事實上，蘇sir的訓練計劃中，著重腳部主動擊地，踏地要有聲音，與坊間概念有異。施力位置不同，運用的肌力都不同，跑手們不容易適應，所以設有針對跑手而設的體能課，幫助跑手改善各自的弱項。除此之外，跑手目標也不會相同，由1500米、10公里到馬拉松。「3年的計劃有既定方向，跑手們會隨個人特質和目標走不同的路，方向卻是一致的。」蘇sir說。

蘇凱男認為教練給予訓練計劃，跑手跟隨後再回饋意見是好方法。（盧翊銘攝）

傷病影響表現 不滿意10公里季軍

今屆渣馬是張瑞謙成為「黑馬」後的考試，他於去年12月的港島10公里跑出32分56秒，本來預計在渣馬10公里跑得更好。比賽當日，近40名跑手以3分鐘30多秒的配速跑在最前，直至第4公里的西灣河電影資料館附近，部分跑手加速，近20人脫離大隊；張瑞謙盡力跟上，但被數人拋離，身邊約有4名跑手一起跑。「跑到第5公里，我體能下跌，信心不足，只是依靠意志跑到終點。」奪得季軍的張瑞謙並不滿意，因為沒有發揮水平。

張瑞謙相信自己還能跑得更快。（盧翊銘攝）

渣馬戰果已定，傷心過後就要往前走。身體未恢復至最佳狀態的張瑞謙正參戰學界田徑賽，突破自己是他在學界田徑賽的目標。「接下來是1500米和5000米決賽，誰說傷和病後一定跑得不好？相信自己做到就能做到！」這3年，他會突破多少次？我期待着。

練習新跑姿後，張瑞謙的步距由約1.6米，增至約1.65米。（盧翊銘攝）

秉承「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑步手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。