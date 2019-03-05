【體物寫志】介乎禪念與激情之間的Gyakusou 4%　3月6日開始抽籤

上星期東京馬拉松後，VaporFly Elite Flyprint於原宿展開登記認購，全新技術、配色與高門檻的認購資格，引發跑步與波鞋界熱議。 一星期後，熱潮來到香港，被喻為「跑步界LV」的Gyakusou系列，首次將「神鞋」Vaporfly 4% Flyknit及Zoom Pegasus 35 Turbo引入其春季新品中。美學與性能的夢幻聯乘，老實說，就算讓我成功入手，我也捨不得穿它來跑。各位都應該明白Gyakusou對於「裝備控」跑者的吸引力，但其祟尚的設計理念，各位又有多了解？

Vaporfly 4% Flyknit的性能毋庸置疑，看看世界級賽事的前列選手，或是今年渣馬的「千金先生」「千金小姐」，就已值得各位投下信任一票。本身是跑步愛好者的UNDERCOVER主理人高橋盾（Jun Takahashi），又豈會讓系列的聯乘品名單中欠缺這雙「神鞋」呢﹖

Vaporfly 4% Flyknit Gyakusou

+ 7 + 6 + 5

每季都會跟Nike頂級支線NikeLab聯乘的Gyakusou，首次於春季系列中加入Vaporfly 4%，作為兩個單位合作第十年的注目單品，吸引力除了來自UNDERCOVER本身的品牌形象外，亦包括主理人提倡的跑步美學，破格地將時尚服飾的設計概念帶入傳統跑步裝備中，這正是Gyakusou在任何跑步系中都別無二例的地方。

跑步是突破自我的訓練，也是放鬆心情的self talk，所以當我說跑步是高橋盾不少設計靈感的來源，應該不難理解。高橋盾在不少訪問分享對跑步的看法，他認為這種運動是一場又一場「禪修」，跑者穿梭於居住的社區之間，身體亢奮，心靈卻十分平靜，這種修行是個人與社會、身體與內心之間的融和。過程之中，他自是不會忘記本身時裝設計師的角色，將跑步日常中觀察和思考的物事，透過服飾來表達內心的情感；這種取之於日常的融和概念，可以從Gyakusou的配色中看到他將思維「視覺化」的追求，中性色調的pantone、日本傳統的淡泊素色，目的就是將跑手的訓練動態，融和在靜態環境之間，結合成運動與生活的共生關係。這種手法提倡機能不是跑步產品的全部，因為跑者作為社會中的一員，如何構成整個畫面的美感亦十分重要，這種重視性能與審美觀的特色，走出跑步競技層面，本身就是一件跑步概念的時尚單品，美得令人不忍心「粗著」。

破格地將時尚服飾 的設計概念帶入傳統跑步裝備中，正是Gyakusou與別不同之處。（品牌圖片）

談回Gyakusou Vaporfly 4% Flyknit，過去Vaporfly曾使用Flyknit和Flymesh兩種物料，配搭出十數個配色；作為兩個品牌的頂級聯乘跑步系列，當然不會甘於舊酒新瓶。Vaporfly 4% Flyknit Gyakusou的設計從之前的純Nike版本微調，大地色調令人一眼就能品別，內圍刪除了Swoosh logo和中底內圍4%字樣，整體觀感更加簡潔，後跟配上印有「Gyakusou」字樣的腳跟穩固部件，為其他版本中從未出現的配置。

Zoom Pegasus 35 Turbo Gyakusou

最重要的資訊是，Vaporfly 4% Flyknit Gyakusou明天（3月6日）上午11時至後天（3月7日）上午11時於Nike官方網站開放抽籤，之前未能在東京買到日系VaporFly Elite Flyprint的跑者，不妨試試手氣，看看可否親身穿上另一日系選擇上跑道吧。