【逆走100】另一方式參與山賽　西灣村水站義工體會不一樣的意義

比賽中的檢查站，對選手而言，意義何在？記錄時間，還是作為補充物資，應付下一站的地方？ 是次訪問的3個山友，多年來以選手身份參加不同山賽，但在去年首屆舉行的「逆走100」，3人選擇當上義工，以不同角度體驗山賽。當中的辛勞，絕不比選手們少。

Frankie、Bonnie與JJ皆是跑步組織「跑勻全世界」的成員。以往組織成員多是參與比賽為主，在各大山賽也能看見他們的跡影。不過，去年的「逆走100」，JJ因傷無法參賽，Frankie又與主辦單位負責人相熟，機遇巧合之下，3人選擇放下選手身份，擔任比賽義工。

（受訪者提供）

3人去屆負責的西灣村，與以往為人熟悉的毅行者不同，並不屬於賽事檢查點。Frankie指，當時主辦單位認為，北潭坳與最後一個檢查站東壩距離相當遠（約15.3km），但在中途加設檢查站又略嫌太近，故在西灣村設置了水站。

「但我們發現，西灣村不應只是水站。」Bonnie解釋，與毅行者不同，比賽末段仍有上山落段。

「經過水站後，參賽者要上西灣山。由於路段屬於比賽末段，選手的體力已將近耗盡。」

前往西灣村不是易事，義工們更要搬運大量物資，少點熱血和體力都不行。（受訪者提供）

簡單而言，水站與檢查站的分別在於物資提供。去屆西灣村大會本來只提供水及能量飲品，經磋商後增加了餅乾及糖等乾糧，但物資數量仍遠少於檢查站。加上以往順走麥理浩徑的比賽，此處皆被列為檢查站，導致部分選手可能誤以為本賽事也一樣，令物資極為緊拙。

幸好該水站有電力供應，義工們自身準備晚餐時，順道為小量選手提供薑茶、蕃薯糖水等熱食。此外，他們更主動為選手按摩，完全將水站當作檢查站般運作。

西灣村有電力供應，義工們為選手準備熱食。（受訪者提供）

去屆「逆走100」，西灣村並非檢查站，但義工自發為選手提供更多，例如按摩紓緩。（受訪者提供）

「我們本身也是山友，明白完成了八十多公里的路段，一般人也會非常疲累。因此，我們主動詢問選手是否需要按摩。我非常深刻，選手在我們詢問時紛紛顯得意想不到。」

「雖然是水站，但我們都希望『做多少少』，給予選手一點支持、鼓勵。」Frankie的說話，完全反映義工們的熱誠，亦間接解釋，為何此水站會在比賽後被選手們評為最佳檢查站/水站；後來比賽單位也正式接納建議，今屆比賽將西灣村劃成檢查站。

（受訪者提供）

Bonnie亦補充，遇到其中一名參賽者，到達水站時已經負傷，但經過義工的支持和鼓勵，該選手最終重拾動力，堅持完成比賽，兩人賽後更成為朋友。或許，對選手而言，當刻的一句「加油努力」，足以化作動力堅持下去。

當然，鼓勵以外，遇到一些難以完成比賽的選手，Frankie也只能做「衰人」，勸喻他們退賽。

「那4名選手，在離下一檢查點站cut-off time 90分鐘前到達水站。老實說，以正常選手從此起步，都未必能在1.5小時內到達檢查站。當時我是逐一跟他們解釋，『你是可以繼續賽事，但我只能說，你只剩下1.5小時，在這個狀態之下，你是沒有可能趕及到達檢查站。』」

「當然，選擇權在他們手上，我們不是檢查站，不能中止他們比賽資格。不過，最後4人也認同我們的說法，選擇退賽。」

義工一句鼓勵對選手來說非常重要。（受訪者提供）

今屆3人仍會聯同組織內一眾義工，在西灣村檢查站為選手提供服務。參考去年經驗，Frankie認為按摩服務確實有需要，亦希望有更多具專業知識的義工在場協助，故特地找來組織內的一名物理治療師及其團隊，在晚上到達檢查站幫助選手。「遇到選手受傷情況，我們也未必有足夠知識能協助他們，故今年特地找來物理治療師為參賽者服務。」

（受訪者提供）

「我們雖然沒有參與比賽，但同樣能感受當中意義。」Frankie表示，當上比賽義工令組織內的成員不只參加比賽，更能以另一角度，親身體會參與比賽時義工幫忙自己的情況。永遠站在同一角度，未必能看清事實的全部；有時候，轉換一下身份，就能明白箇中滋味。