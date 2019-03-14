【01測試】未能達標跑波士頓馬拉松　藉Launch 6參與其中

曾經有句歌詞「睇波順便睇下波鞋」，現在我們睇跑鞋，順便了解馬拉松。 這對Brooks Boston T Launch 6是波士頓馬拉松的特別版，我們由跑鞋談到波士頓馬拉松。

01測試

測試産品：Brooks Boston T Launch 6

測試內容：多次晨跑、路跑和跑於草地，總里數約50公里

簡介

這對Boston T Launch 6是波士頓馬拉松的特別版跑鞋，全港限量100對。波士頓馬拉松是六大馬拉松中門檻最高的，跑手會以達到「波馬標（BQ）」為榮。2019年波士頓馬拉松將於4月15日舉行，18至34歲男跑手的BQ是3小時5分鐘，可以報名不等於能參賽，今屆大約要比BQ快4分52秒才能參賽，絕對是名額難要求。

鞋舌都印有鐵路圖案。（區嘉俊攝）

這對波士頓馬拉松為題的Launch 6，同樣名額有限，它是品牌重視能量回饋系列中的快鞋，適合普通足弓至高足弓跑手。鞋面用一體式設計，所以透氣度較高。中底採用吸震能力和反應取得平衡的物料BioMoGo DNA。前後掌落差10毫米，跑手打算用前腳掌先著地時，不易鞋踭先著地。混合藍黃兩色的鞋帶像有金屬絲，較易鬆脫，多打一個結就會穩妥。

鞋款是Boston T Launch 6的獨特之處，T是Boston地標Tremont Street subway的縮寫，所以鞋面有鐵路網絡，更畫上該鐵路的4色主線紅、橙、藍和綠點綴。鞋踭寫上2019 BOSTON和有波士頓聞名的龍蝦圖案。

最初就因這條褲著這對鞋。（區嘉俊攝）

試後感

我第一次穿Boston T Launch 6不是為功能，而是用來襯藍色褲。我在跑馬地馬場跑步後，就可襯藍色褲上班。誰料，一試愛上。它功能平均，緩震足、重量適中和鞋底不厚，穿它跑長課、節奏跑和1公里間歇跑皆可。對體重輕至中等的中階跑手，它是功能全面的好選擇。唯獨鞋帶因質料問題很易鬆綁，必須綁兩個結才安全。

寫上波士頓和印上圖案。（區嘉俊攝）

Brooks給我的感覺是穩妥，穿過多對跑鞋都沒試過中伏。Brooks的耐用度很高，但透氣度不出眾，這對Launch 6透氣度不俗，在運動場更衣淋浴後再穿它逛街未算侷促。

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