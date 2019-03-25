【01齊跑．跑步平台】跑夠10K答問題　東馬精美禮品手到拿來

東京馬拉松2019在3月初舉行，你是參賽者嗎？ 東馬抽籤講彩數，加入「01齊跑」參加虛擬跑，只須「跑夠數」，就有機會贏得本屆東京馬拉松精美紀念品。 跑步之前，加入「01齊跑」參加虛擬跑，跑完同步數據（Sync數據）。累積10公里，回答「點解咁想跑東馬」，編輯會挑選最有趣的答案，送出獎品，名額廿個！手執今屆東馬精品，邁進來年東馬吧！

本屆東京馬拉松於3月3日舉行，在雨戰中完結。（視覺中國）

冇得跑東馬，寫低你點解咁想跑，攞份東馬精品補數！

《01體育》已於01 app推出「01齊跑」服務，感謝過百位跑手熱烈參與我們首場虛擬跑「扶輪香港超級馬拉松」，咁好玩就唔好畀佢停啦！緊接而來，《01體育》拜託勞苦功高特派員，為大家帶來本年東京馬拉松紀念精品，日本直送，一共20份。

跑夠10K答問題，答案有趣，啱曬編輯心水，就有機會得到下列紀念品：

精美Tote Bag

東馬泰迪熊

+ 11 + 10 + 9

獎品精美，事不宜遲，登入「01齊跑」挑戰吧！從3月25日正午12時正至4月1日晚上11時59分，將跑步訓練數據同步到「01齊跑」，累積完成10公里，再根據指示，回答「點解咁想跑東馬」，編輯們會挑選最精彩、最有趣的答案，送出獎品。

未加入「01齊跑」？【按此進入】下載01 app，再跟住下面教學啦！

快快點圖放大跟住做，加入「01齊跑 X 東馬紀念品大挑戰」！

1）下載HK01 App，開啟之後選擇下方導航列的「服務」（右二）。

+ 5 + 4 + 3

「01齊跑」把你努力得來的跑步訓練數據，轉化為禮物、比賽名額甚至慈善捐款，實實在在「多練多得」。想立即參加或者了解玩法，快按下文連結。請留意，現階段的「01齊跑」只限Garmin及Apple Health，之後將陸續增加其他運動裝置及手機應用程式，讓更多人一齊跑一齊玩。

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