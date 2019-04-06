【首爾馬拉松】兄弟的感動一齊衝線　汪習文跟他們尚有未完的浪漫

（編按：渣馬完結，跑季未完，不時看見跑友遠征的相片。韓國首爾馬拉松都是香港跑友的「心水」遠征賽事，好玩好食亦好跑。汪習文Jackey在渣馬跑出「243」，未算滿意，希望在首爾造出好成績。他如願以償，同行的跑團學生也跑出PB，而在終點與肝膽相照多年的戰友一同邁步，更令他難忘此一戰。） 有人話 : 「跑步好似打機，比賽就係打大佬，而練馬拉松就係長期向自己挑機，絕對越難越愛……」 對我來說，練全馬感受更深， 難度更加double up。皆因自己分飾兩角，既是「翻啅」運動員，亦是自己的教練。首次認真挑戰渣馬全馬，2小時43分完成，跟預計時間落差頗大。幸好已有後著，於渣馬後一個月後的韓國首爾馬拉松。 文、圖：汪習文

三個兄弟 湊成一個「教練團」

完成渣馬後2天，回歸運動場訓練。自我訓練的難度，在於並不客觀。一般教練會觀察學生身體狀況、練習狀態，分析及調整。我便缺少了這一環，幸有身邊三位兄弟彌補這不足。

第一位是紀嘉文，他是大學同學，在校隊操練時認識。阿紀當時已是香港田徑隊成員，有機會接受許多外國的專業及系統化訓練。他亦把知識及閱歷，跟我們無私分享。自大學年代，時常跟著阿紀一起晨操晚練。另外兩位是林浩文（Lemon）及高梓揚（Billy），可算是阿紀第一代弟子。畢業後，我們三人亦一起跟隨阿紀，成為跑會的第一代教練。

從備戰渣馬起，三位兄弟擔起教練的不同角色鞭策我。阿紀擔當「人生教練」，經常與我分享跑界的消息，談跑會的發展動向，給予很多正能量。Lemon跟Billy則是「魔鬼教練」，每星期兩課，輪流陪我操練，彌補我沒有教練指導的缺點。他們有時甚至放棄自己課表，堅持陪我練到底。

這麼多年了，大家仍然一起流汗，仍然堅持一起咬緊牙關向前衝，這種男人的情義，不曾隨年月褪色。

汪習文（左）自大學開始與紀嘉文（右）一同練習，離開校園後給予不少意見。

首爾馬有多好？

亞洲那麼多賽事，為何非首爾馬拉松莫屬？我用4個原因回答……

1.成績

首爾馬出名容易PB，首爾3月天氣通常清涼乾爽，加上全程賽道平坦，為PB理想客觀條件。作為亞洲歷史最悠久的馬拉松，及國際田聯金標賽事，成績得國際認可。在首爾跑出好成績，便可用來報名，挑戰入場門檻極高的國際賽事，如福岡及琵琶湖馬拉松，與國際高手同場競技

2.風景

拜韓流所賜，首爾成為旅遊熱點。後生仔愛來shopping，韓劇迷愛來追夢，拖友愛來尋訪南山塔愛情鎖牆……雖然以上各樣，全非我愛好，但希望有機會踏足這傳說中的旅遊聖地。

首爾馬的路線經過許多地標，光化門廣場、李舜臣雕像、南大門、清溪川公園等著名景點，最後跨越漢江，到達終點的奧林匹克體操競技場衝線。用腳遊覽景點，是我大愛的方式。雖然比賽時可能無暇、無力欣賞，但總算遊歷過。

而且，我是奧運死忠粉，為奧運瘋狂過。數年前親身飛往里約，撐姚潔貞出戰奧運馬拉松，更邊與陳家豪陪跑，邊直播比賽過程。首爾馬成行，超級期待可以在首爾奧林匹克場館衝線。

3.美食

Google大神話我知，韓國人超級愛吃，每一道料理都有自己的專屬地頭。一整條街道只賣同一款美食，新堂洞年糕鍋街、獎忠洞豬手街、韓式烤牛等，數之不盡。饞嘴的我，已經難掩衝動。

+ 2

4.美女

這不用解釋了吧……

男人的浪漫

說到底，這次比賽對我來說別有意義。自畢業起一直跟隨阿紀執教，直至去年感覺時機成熟，成立了自家跑會。首爾馬是自立門戶之後，首次與自己的學生一同出戰海外賽事，恰巧阿紀亦參加這場賽事，令我倍添期待。多年來種種原因無緣同場，反而沒約定卻能一起出戰。

終於可以在跑道上一起衝，不約而遇，男人的浪漫，點止豆腐火腩飯?

賽前恒例合照「儀式」，兩會成員互相合照，彼此鼓勵「搏盡」、「唔好上岸」。

天氣不似預期 驅寒要靠心內那熱暖

早於賽前4天已到達首爾，既為適應，亦為調整心情，準備比賽。首爾較預計寒冷，到埗之後只在清溪川附近慢跑，讓身體習慣寒冷天氣下跑步的感覺。誰知沒多久落起雹來，唯有急忙撤退，開始擔心比賽天氣，不似預期……

比賽前一天與阿紀加碳，兩個大男人聊起往事，對阿紀盡是感激。當初決意重投運動員之列，心情患得患失。有賴亦師亦友的阿紀全力支持我在跑會發展。自立門戶的過程中，自然亦跟阿紀商量。

我的跑會教學理念，跟阿紀的跑會理念相同，先專注訓練技術，務求教授正確的跑步技術，才操練速度和耐力，以求減少受傷機會。兩會市場定位及推廣策略就如補習社跟傳統學校，不會取代對方，亦關係密切。跑會學生其實各自認識，感覺很親近。正如賽事開始前，我們的標準動作，就是兩個跑會大合照，然後各自上路 。

賽日氣溫只得4度，跑了十多K仍覺冷，唯有使出「必殺技」，回憶備戰期間的窩心事，分散注意力。醫生兼學生古修齊（Sergio）在渣馬安排專科給我治好鼻炎，以及他從美國帶來的手信「4%」 及「神gel」。靠這些力量抵抗炎寒，保持速度。賽事氣氛並不熱烈，偶有打氣聲但語言不通，難有刺激與興奮，進入最後10K時速度更漸漸下跌，唯靠腦海響起與學生互相的囑咐，「好好keep住」的 magic words再次燃起鬥志，堅持到終點。

想着朋友與學生的勉勵，Keep住個勢衝終點！

兄弟及時趕到 久違的齊跑

「234」，造出PB比渣馬快9分鐘，終於發揮練習成效，跑到自己收貨的一槍 。還有更感動一幕，發生在最後300米。

阿紀看見我的背影，就如充了電從後追趕，最後一段路我倆拍住上，一齊衝線，成績同樣是234。

阿紀，同你一齊跑咗咁多年，終於有一次比賽快過你返終點，雖然只有得半秒， 而Net Time 亦都慢過你，但我會記住拍住上一齊衝嘅感覺。

跑出滿意成績，又與阿紀攜手衝線，首爾行永誌難忘。

兄弟的約定

不僅自己，所有學生都PB而回。他們努力有所成，我作為教練，心情興奮激動。而「放監」慶功宴上，阿紀說這次成績該可取得福岡馬拉松的入場券，約定到時一起再衝過。

各有跑會，各有各忙，各有各跑，但靠着跑步，我們緊緊連在一起，「我會記得我哋嘅約定」。雖然常常說「兄弟嘅嘢，在心中」，但我亦希望再一次宣之於手 :

阿紀、Lemon、Billy 我哋幾時再跑過？

「首爾兵團」凱旋，回港辦慶功宴，三兄弟跟阿紀（右）開香檳慶祝一番。

【步走族－雲集快慢腳，每月不同題目，蒐集不同感想。無論每公里4分幾、定一次最盡跑幾K，Sub3抑或行住過終點，只要想跑喜歡跑，歡迎在這裏相遇。】

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】

我會記住拍住上一齊衝嘅感覺。

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