【01測試】首測Under Armour跑鞋　HOVR Infinite結果有驚喜

Under Armour最為人熟悉的運動鞋，該是NBA球員Stephen Curry的籃球鞋。 我當然不會寫籃球鞋。今篇《01測試》是我首次撰寫Under Armour的跑鞋，結論是跑鞋的實力比外觀更吸引。

01測試

測試産品：UA HOVR Infinite

測試內容：多次路跑，合共約60公里。

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一隻鞋的重量。（區嘉俊攝）

簡介

美國品牌Under Armour創立於1996年，不算歷史悠久，卻在市場佔一席位。創辦人Kevin Plank最初研發緊身衣，當中蜘蛛俠、閃電俠和超人等款式是佳話。到了2006年，品牌開始售賣運動鞋，這次測試的UA HOVR Infinite跑鞋是其中一員。

UA HOVR Infinite屬於平衡型跑鞋，在靈活、緩衝和重量三者之間取得平衡（US 8.5重量為。鞋面採用網眼布，透氣和支撐度充足。鞋跟位置偏高，增加支撐力。EVA物料的中底分兩層，着重緩震和回彈力；內層有「內置芯片」，可輸送運動數據到手機應用程式；外層則把內層包裹，增加耐用度。鞋底有很多紋理清晰的方形細塊，旨在增強抓地力，方塊間的凹槽令鞋子易於隨腳形折曲，跑起來更靈活。

超級英雄系列至今仍很受歡迎。（Under Armour圖片）

試後感

「驚喜」是我對於UA HOVR Infinite的試後感。

UA HOVR Infinite鞋形比較大，配色略似玩具，我最初對它期望不高。試跑10公里後，覺得鞋身比預期輕，測試後我用自己的磅去量度跑鞋，US 8.5的重量為350克，官網則指US 9的重量為305克。數字上有差異，大家可以之作為參考。

按圖看清UA HOVR Infinite細節

我在3月份的跑步里數較高，筋腱肌肉有點疲累，很怕跑鞋支撐不足會加劇疲憊情況，UA HOVR Infinite正好幫到我。

一周5至6課訓練中，我不會穿UA HOVR Infinite應付長距離或速度課，但在餘下的輕鬆跑就喜歡穿它，它勝在性能平均，保護足夠又不致拖慢步伐。鞋身左右兩旁支撐充足，中底緩震強，又易於屈曲；練習時，我的配速約每公里5分鐘，跑得暢順，跑鞋有利順暢完成跑姿。我相信體重輕或重的跑手都適宜穿它，始終它的支撐度不俗，輕磅如我又不嫌它重，跑後繼續著它行街購物都沒有不適。

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