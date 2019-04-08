【01齊跑．跑步平台】貝智基金X香港01　「陪着你跑2019虛擬跑」

「01齊跑」跑步平台讓你隨時隨地與其他跑手一齊跑步！ 與早前的虛擬跑稍有不同，為響應國際自閉症關注日，貝智基金聯同「01齊跑」於2019年4月8日至4月14日舉辦跑步活動「陪着你跑2019虛擬跑」。立即登入「01齊跑」平台，參加「陪着你跑2019虛擬跑」，累積跑6.8公里並同步數據（Sync數據），便會獲得個人化獎牌和特別禮物（合稱「跑手禮物包」）。跑手禮物包數量有限，最先達到指定目標的參加者將優先獲贈，送完即止。

《01體育》已於01 app推出「01齊跑」服務，無論你身處健身房、運動場、甚至城市街道，只要你想跑，便可於「01齊跑」參加虛擬跑，換取豐富禮物！

為何是6.8公里？由於每68名小朋友中便有一名患上自閉症，所以「陪着你跑2019」希望每個參加者完成6.8公里，身體力行支持自閉症兒童及他們的家庭。由即日起至4月14日，用戶可按此活動報名頁，繳交HK$168報名費*參加「陪着你跑2019虛擬跑」，並在《香港01》手機應用程式「01齊跑」同步上載跑步記錄，累積完成6.8公里，便可獲得跑手禮物包。跑手禮物包數量有限，最先達到指定目標的參加者將優先獲贈，送完即止。

*報名費HKD$168 ，扣除必要開支後將直接轉交貝智基金有限公司 ，本活動報名費並不符合資格申索稅務扣除。

1）進入HK01 App，並在下方的導航列選擇「服務」（右二）。

+ 5 + 4 + 3

當然亦要參加我們的挑戰活動，贏豐富獎品！

跑完步，報完名，Sync數據，累積6.8公里，就可跟住下圖於01 App兌換跑手禮物包！

尚未加入「01齊跑」？心動不如行動，立即【按此進入】下載。下載後按照下列教學圖，成為「01齊跑」成員啦！

【01齊跑．跑步平台】幾個動作成為01跑手 同步跑步數據換獎品

「01齊跑」把你努力得來的跑步訓練數據，轉化為禮物、比賽名額甚至慈善捐款。想立即參加或者了解玩法，立即按下文連結。用戶請留意，現階段的「01齊跑」只限Garmin及Apple Health，之後將陸續增加其他運動裝置及手機應用程式，讓更多人一齊跑一齊玩。

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