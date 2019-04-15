【逆走100】這一年，他們堅持　限時趕上100公里的故事

每逢比賽，我們習慣關注優勝者，但今次偏偏找來去屆「逆走100」最慢的三個單位。 隊伍「頂L住」中有人沒有山賽經驗，有人中途退出；Rebecca由二人行變為獨行俠；Aaron為了看到自己進步，選擇堅持。即使比賽「包尾」，他們卻各自從經歷中贏過自己，再次挑戰「逆走」。 這一群雖沒冠軍但具精神的參賽者，更成為紀錄片《逆走之後》的主角。這套紀錄片實實在在地記錄他們由去年掙扎32小時到今年繼續堅持的故事，將於4月22日放映。

四人隊制的「頂L住」，去屆趕及在限時32小時的幾分鐘前回到終點。成員之一Jackie有馬拉松經驗，但他回想去屆那個自己，的確輕視了「逆走」的難度，曾經對完成全程信心十足，「我錯將馬拉松的概念放在山賽上，想着能應付馬拉松，行100公里的話應該問題不大」。Jackie走了20多公里的時候抽筋，才驚覺自己太「大想頭」。事實上，以32小時走畢全程絕非易事，「我們事前未有操練，這樣的結果已很滿意。還記得由浪茄上西灣山的路段，不夠30分鐘就關閉Checkpoint，那半小時很難捱，『上氣不接下氣』的狀態要『爆』，真的好辛苦，好在隊友催促，才能趕及去最後一個Checkpoint」。山賽初體驗的Jackie指，沒有經驗、不熟識山路、缺乏危機意識，反而是令自己繼續前行的理由，「我想着，既然隨時都可以退出，何不行得一步得一步」，雖然他最後才發現，因為交通和地形關係，容許參加者退出的機會並不多。

Marco（左一）及Jackie（右一）組成隊伍「頂L住」，挑戰「逆走100」。（受訪者提供）

曾於數年前患抑鬱症的Jackie又笑指，越野是「犯賤」的運動，上山受折磨，但他堅信這類型的山賽令自己對生活、工作、家庭的抗壓能力大增。他克服到100公里山路後，便自覺被賦與能力去應付問題和壓力。「球類和游泳等，可能會令你開心點、外向點，但行山這類運動，令我有信心去面對恐懼，情緒病就是源自自身的恐懼。不論是身體不勝負荷、還是幾乎要死的感覺，彷彿超越一切，是比起心理上的壓力是來得更有份量。」

《逆走之後》紀錄片：

+ 8 + 7 + 6

【逆走紀錄片慈善放映會】 日期：4月22號（星期一） 時間：晚上6點半至8點 地點： 觀塘鴻圖道75號KOHO 6樓「騰訊眾創空間」 名額：100人 票價：HK$90（咖啡 / 茶 / 水免費供應，但請自備水杯） 門票收入扣除基本開支，將全數捐予第二屆Buff逆走100 受惠機構「Heart-to-Heart Life Education Foundation心繫心生命教育基金」

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Jackie戰勝自己完成去屆「逆走」，他的隊友Marco同樣中途抽筋，但他判斷之後路段的難度後，忍痛退出，所以「頂L住」就由三名隊友完成賽事。因此，Marco今屆的動力變得更大，亦感激隊友今年願意一同參加。他從經驗汲取教訓：「今年特別小心，走到上年抽筋附近的路段行得特別慢；加上今年多練了跑步，令肌肉盡快適應行山的感覺。」Marco的目標與去年一樣，期望限時內完成賽事，最終「頂L住」以約31小時15分鐘完成今屆的100公里。「我不認為去年的失敗局限了今年的自己，例如慢行是我的策略，為的是不想成為隊友的負累，結果最終亦理想。」

Rebecca今年的成績比去年進步。（受訪者提供）

至於去年參加二人組別的Rebecca，比賽前4個月因「第一次行100公里山，驚死」，已偕隊友每個星期行一次山。「起初只是去郊遊，之後見到短途比賽都會參加，50、60公里的能完成便想再挑戰更多。」到了比賽當天，因隊友在50公里過後受傷患困擾而無奈退出，結果Rebecca入黑開始便要硬着頭皮「獨自上路」，「夜晚更難行，時間難過，只想着盡快完成」。有跑步底子的Rebecca坦言越野與馬拉松「冇得比」：「全馬的6小時裏，只要肯一直跑，就算落大雨，基本上都完成；但100公里山賽不論是天氣還是地形，也不能估計，因此能否完成都不能預測。」雖然去年「包尾」，但Rebecca未受時間打擊，今屆更挑戰個人組別，最終成績是約31小時10分，比去年快。「明明去年到終點時，我跟自己說一定不會再參加。但去年尾參加其他山賽後又『身痕』，很想再感受那種捱眼瞓、四肢乏力到終點、卻非常開心及滿足的感覺。」

Aaron（中）透過「逆走100」增加信心。（受訪者提供）

Aaron連續兩年都是參與個人組別。他曾兩次參加毅行者，但因兩次成績不滿意，去年便參加「逆走」，惟最後「包尾」失望而回。他坦言去年輕視逆走麥徑的「先易後難」，「我一開頭搏晒命，去到基維爾抽筋，之後拐到水浪窩，一坐就45分鐘。多得水站義工趕我走，才能於32小時內完成」。Aaron一直為去年的時間深感不忿，因此今年賽前做足準備，「去年11月已經開始操練，每星期行山一次，效果都不錯，耐力明顯提升」。去年以32小時完成的Aaron，今年以30.5小時走到終點，他喜歡不斷挑戰，從而增加自信，「今次有進步之餘又不再『包尾』，最重要是，完成之後自信心的確大好多，不論是運動、還是工作和生活」。

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