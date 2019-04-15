【01齊跑．用戶攻略】齊跑千里始於登記　幾個步驟成為會員

「01齊跑」跑步平台上月誕生，將於本月19日在《香港01》app正式推出，讓你把練習數據轉化為積分與成果，換取優惠、抽獎機會及參賽資格等。 不少跑友已經加入，有些齊跑之友向我們報告問題，我們會在一連幾天解答。第一步就是如何成為「01跑手」？看似簡單，但你一定要知！

玩「01齊跑」，不能一開始就同步數據。首先，你要成為齊跑大家庭一員。費用全免，只需「撳幾粒掣」。

未登入，你我都是「神秘人」。

單單打開01 app，進入「01齊跑」並不足夠。當你看見自己的頭像是「神秘人」，名字叫「未登入」，只有兩個可能：

1.「你真係會員，又真係未登入」 2.「你連會員都未做」

情况2實在刻不容緩，立即處理！

加入「01齊跑」前，先要登入成為「01會員」。你可以選擇以電話號碼、facebook、Google帳戶或其他電郵登記。

先做01會員，才登入「01齊跑」（按圖放大）：

完成登記後，進入「01齊跑」，名字最初顯示為「用戶加一堆數字」（如下圖）。有勞你回到01 app首頁，點選「我的」，進入「我的個人主頁」，修改後的個人資料，亦會顯示於「01齊跑」頁面。

佢好快，不過名字好怪，快啲改名！

到此，登記完畢，換張靚相，改個正名，做好準備起步吧！就像下圖用戶，頭像與名字，相當易記（點圖放大）：

下篇用戶攻略將會教你如何綁定運動裝置，記得留意！

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