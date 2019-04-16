【01齊跑．教學】第二步：綁好裝置　熟讀我們兼容的手錶與程式

「01齊跑」跑步平台正式於《香港01》App推出，讓你把練習數據轉化為積分與成果，換取優惠、抽獎機會及參賽資格等。 跑友使用各種裝備與應用程式，記錄跑步數據。要同步數據至「01齊跑」，必先做好關鍵一大步：綁定裝置。

「01齊跑」令你達成不同的跑步個人目標，我們更會定期推出各種虛擬跑，讓大家贏取豐富獎品。

達成這些目標，需要從跑步錶或手機應用程式開始，將跑步數據同步到「01齊跑」（Sync數據）。「01齊跑」暫時可以綁定Garmin跑步錶，以及iPhone內Apple Health應用程式。雖然現階段只得兩款裝置，但隨着程式更新及開發，裝置和程式將陸續增加，請給我們時間，敬請大家期待！

當然，綁定裝置前，要先登記，才可成為01跑手，詳情按此！

綁定裝置頁，不同手機系統有分別（按圖放大）：

綁定裝置：Garmin手錶篇

如果你使用Garmin手錶，登入「01齊跑」後選擇綁定裝置，再選「Garmin」後會自動跳到下一頁面，輸入Garmin帳戶資料和密碼，再按「I Consent」即可。

Garmin手錶是跑手熱門選擇之一，Android手機用戶可以藉此同步數據。

綁定裝置：Apple Health篇

至於iPhone用戶，除可綁定Garmin手錶，亦可選擇綁定手機內置健康程式「Apple Health」，進入存取資料權限頁後，按「開啟所有類別」，再按「允許」。請注意，Apple Health不會自動記錄跑步數據，用戶要先連結至運動程式如Strava、Nike Run Club（NRC）、RunKeeper等跑步App​，或連結至Apple Watch，才能讓「01齊跑」讀取數據。

按下圖再向左掃，了解如何綁定Apple Health

請注意，Apple Health不會自動記錄跑步數據，iPhone用戶要先連結至運動程式如Strava、Nike Run Club（NRC）​，或連結至Apple Watch，才能讓「01齊跑」讀取數據。想知詳情，可按此。

入到Apple Health，按下方「來源」（Sources），檢查Apple Health綁定的App，如圖中顯示Nike Run Club已連結，從此傳輸跑步數據。香港01 app內的01齊跑亦向Health索取數據。

綁定裝置後，每次跑步後登入「01齊跑」，按下「數據同步」，就可以挑戰不同個人目標與虛擬跑挑戰。