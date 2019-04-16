【01齊跑．說明書】綁好裝置開始齊跑　iPhone用戶要注意！

「01齊跑」跑步平台將於本月19日正式推出，讓你把練習數據轉化為積分與成果，換取優惠、抽獎機會及參賽資格等。 跑友用不同裝備與應用程式，紀錄跑步數據。要同步數據至「01齊跑」，必先做好關鍵一大步：綁定裝置。

「01齊跑」讓你達成不同的跑步個人目標，並經常推出不同虛擬跑挑戰。跑友同步數據，達到目標或完成虛擬跑可以獲取積分、裝備、馬拉松賽事名額等。

達成這些目標，需要從跑步錶或手機應用程式，同步跑步數據。綁定裝置讓你每次只需「㩒個掣」，就可從跑步裝置完成「指定動作」。「01齊跑」暫時可以綁定Garmin跑步錶，以及Iphone內Apple Health應用程式，隨着程式更新及開發，可以綁定的裝置和程式將陸續增加，敬請期待。

綁定裝置頁，不同手機系統有分別（按圖放大）：

綁定裝置：Garmin手錶篇

如果你使用Garmin手錶，登入「01齊跑」後選擇綁定裝置，再選「Garmin」後會自動跳到下一頁面，輸入Garmin帳戶資料和密碼，再按「I Consent」即可。

Garmin手錶是跑手熱門選擇之一，Android手機用戶可以藉此同步數據。

綁定裝置：Apple Health篇

至於Apple手機用戶，除了可以綁定Garmin手錶，亦可選擇綁定手機內置健康程式「Apple Health」，進入存取資料權限頁後，按「開啟所有類別」，再按「允許」。

不過，同事近期，發現有Apple手機用戶，以為打開「Apple Health」便會紀錄跑步數據。這就錯了！請注意，Apple Health要先連結至運動程式如Strava、Nike Run Club（NRC）​，或連結至Apple Watch，才能讓「01齊跑」讀取數據。

入到Apple Health，按下方「來源」（Sources），檢查Apple Health綁定的App，如圖中顯示Nike Run Club已連結，從此傳輸跑步數據。香港01 app內的01齊跑亦向Health索取數據。

綁定裝置後，每次跑步後登入「01齊跑」，按下「數據同步」，就可以挑戰不同個人目標與虛擬跑挑戰。

4月19日星期五復活節，「01齊跑」於灣仔修頓球場「社區健康型活墟」舉行啟動禮開設攤位，各位跑友歡迎到場綁定裝置，攞走精美獎品！

iPhone用戶既可使用Garmin手錶，亦可使用iWatch紀錄數據，傳送到Apple Health作記錄。

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