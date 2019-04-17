【01齊跑．說明書】一人上路有跑有賞　個人目標虛擬跑等你挑戰

剛過去的周日「博愛x老夫子慈善跑2019」，不少朋友即場登記，登入「01齊跑」，成為跑手。其實，不少跑友搶先一步加入「01跑手」行列，完成了5公里虛擬跑挑戰，在賽事嘉年華獲得獎品。 每一次同步數據，累積里數，取得個人目標獎章，以及挑戰虛擬跑，讓大家有目標，付出汗水與努力有所收成。

「01齊跑」希望集合各方跑手，於同一平台互相激勵與比試，昂步向前。平台設置不同關卡與任務，大致可以分為「個人目標」和「虛擬跑」兩大類別。

進入「01齊跑」主頁，進入底部選項欄的「目標」頁面，可以看見正在接受的挑戰。

「01齊跑」下方項目有隻鞋，進入後可見目標、挑戰及成就。

「個人目標」

跑步是一人運動，「01齊跑」希望鼓勵跑手保持訓練，持續向前，每月都會設定一些目標，鼓勵跑手自我磨練。跑手同步數據，「01齊跑」紀錄後，達到目標便會發出個人目標獎章。前往「成就」頁面，獎章亮燈，訓練實績盡現眼前。

達成個人目標，儲齊虛擬獎章（按圖放大）：

「虛擬跑」

付出更多汗水和努力，得到更多收穫，是「01齊跑」的理念之一。平台陸續推出不同虛擬跑活動，挑戰01跑手的實力。你敢接受挑戰，完成之後，必有好「報」。

「目標」頁面中「挑戰」頁，詳列各項正在進行的虛擬跑挑戰，挑戰詳情、要求及獎賞，按下「立即參與」便可「上線」。

請注意：跑手同一時間只可接受一項挑戰，例如挑戰A要求跑10公里，你完成7公里後，加入了挑戰B，則挑戰A會暫停計算里數，但不會勾銷。當你完成或中途退出挑戰B，可在挑戰A完結前再次加入，完成餘下3公里。

虛擬跑亦有特定獎章，在「成就」頁亮燈。此外，虛擬跑有不同實質獎勵，例如獎品、積分等。

挑戰虛擬跑，隨時「彈出彈入」都得（點圖放大）：

4月19日星期五復活節，「01齊跑」於灣仔修頓球場「社區健康型活墟」舉行啟動禮開設攤位，各位跑友歡迎到場綁定裝置，攞走精美獎品！

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