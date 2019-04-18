【01齊跑．說明書】有積分有抽獎　虛擬跑爭奪海外馬拉松名額

上回提到，《香港01》app上的「01齊跑」，計算你辛苦得來的跑步數據，再以之達成個人目標，挑戰虛擬跑。 以上種種不只是精神勝利，還有積分與實質獎賞。

「01齊跑」將於本周五（19日）在灣仔修頓球場「社區健康型活墟」舉行啟動禮，正式推出。迎新期內，登入「01齊跑」，完成首5公里挑戰，即可獲得2000分「01積分」，換取$20 OK便利店或Pacific Coffee現金券。01積分可用於01 app內，換取不同商戶的現金優惠券。

點解下圖，了解如何換取coupon：

透過「01齊跑」的個人挑戰和虛擬跑，可以用里數換取「01積分」和不同獎賞與機會。我們曾與不同長跑活動合作，舉辦相關主題的虛擬跑，完成挑戰就可獲得優惠券或禮物，例如扶輪超馬虛擬跑及博愛老夫子虛擬跑，讓跑手獲得現金券或小食。早前舉行東馬禮品跑，則送出多份本屆東京馬拉松精品。

近月推出的虛擬跑活動，送出精美禮品（按圖放大，活動已完結）：

從5月起，「01齊跑」準備不同跑步裝備，如按摩槍、運動耳機等，讓跑手完成虛擬跑後，參加抽獎。01跑手未來更有機會抽選海外馬拉松參賽名額，從虛擬世界跑到全世界。

4月19日星期五復活節，「01齊跑」於灣仔修頓球場「社區健康型活墟」舉行啟動禮開設攤位，各位跑友歡迎到場綁定裝置，攞走精美獎品！

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁