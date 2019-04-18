【01齊跑．跑步平台】跑得又打得！　跑2公里即送第一屆武博門票

「01齊跑」跑步平台今次踩入武術界！ 第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3日至5月5日（星期五至日）舉行，以「眼界．決定境界」為主題，讓大眾親身體驗武術的樂趣。由即日起至5月5日，完成「武博虛擬跑」，即送你武票一日門票一張！

《香港01》已於手機應用程式推出「01齊跑」服務，今次虛擬跑來一次「踩過界」，與第一屆香港武術及搏擊運動博覽crossover，舉行全新「武博虛擬跑」！武博以「眼界．決定境界」為主題，希望擴闊大眾對武術的眼界，提升做人境界。

無論你是武術人抑或跑步人，都可以加入「01齊跑」，挑戰今次虛擬跑。即日起至5月5日，登入「01齊跑」平台，參加「武博虛擬跑」，累積跑2公里並同步數據（Sync數據），便會獲得武博一日門票一張！名額有限，先到先得。

尚未加入「01齊跑」？心動不如行動，立即【按此進入】下載。下載後按照下列教學圖，成為「01齊跑」成員啦！

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跑完步，Sync數據，累積2公里，就可跟住下圖於01 App兌換武博門票換領Coupon！

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【01齊跑．跑步平台】幾個動作成為01跑手 同步跑步數據換獎品

「01齊跑」把你努力得來的跑步訓練數據，轉化為禮物、比賽名額甚至慈善捐款。想立即參加或者了解玩法，立即按下文連結。用戶請留意，現階段的「01齊跑」只限Garmin及Apple Health，之後將陸續增加其他運動裝置及手機應用程式，讓更多人一齊跑一齊玩。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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