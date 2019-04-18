【01齊跑．跑步平台】01齊跑疑問全解答　立即綁定裝置Sync數據

綁定裝置，同步數據，累積里數，贏取獎品。 《香港01》已於手機應用程式推出「01齊跑」，只要綁定你的跑步裝置，每次訓練後同步數據（sync數據），累積里數達到各種目標、參加不同比賽，《01體育》立即送你獎品、甚至幫你跑向世界。 若你對「01齊跑」有疑問，可讀讀本篇Q&A，讓你了解更多！

若大家讀了「說明書」依然「一嚿雲」，不如看看以下由Project 01跑手主持的Q&A環節，了解更多。

想知「01齊跑」點用，立即按此了解詳情，齊做「01跑手」

拜仁：呃人！我拎住iPhone跑，都冇Sync到我Apple Health啲Data！ 01齊跑：Apple Health本身不會記錄跑步數據，所以單單握住iPhone跑，絕不能將訓練數據Sync到「01齊跑」。 若你綁定的為Apple Health，可以先下載坊間的跑步App，例如Nike Run Club（NRC）、Strava、Runtastic、Runkeeper等，再將之與Apple Health綁定（多數於設定頁面有「合作伙伴」、「應用程式」之類的選擇，進入就可以完成設定），之後跑步時使用這些App，掌握自己的跑步資料，再到「01齊跑」Sync數據，就可以憑里數換獎品。

按下圖，了解如何將其他跑步app綁定到Apple Health，再將Apple Health數據sync到「01齊跑」

進入Apple Health，在下方選擇來源（Sources），就會見到所有和Health綁定的App。圖中顯示，跑手將Nike Run Club的跑步數據同步到Health，01齊跑亦向Health索取數據。

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按此了解如何將Apple Health綁定到「01齊跑」

瑞斗：明明我尋日跑咗一轉10K，何解我新加盟之後，app顯示本月跑步時間同總里數為「0」？ 01齊跑：跑手們稍安無躁！「01齊跑」的所有數據，由加入成為01跑手並綁定裝置開始計算，所以記得在加盟01跑手之後，立即跑一轉sync數據啦！

路斯：點先可以參加每月訓練呢類「個人目標」？撳唔到入去喎！ 01齊跑：「01齊跑」的所有「個人目標」都是「自動mode」，只要你馬上跑一轉並Sync數據，就可以自動挑戰不同的個人目標。個人目標分兩種： 1）一次過訓練：限時內完成目標里數，即可獲得獎章 2）分階段訓練：每次限時內完成目標里數，除可獲得虛擬獎章，亦會啟動下個階段訓練，繼續晉級過關打Boss！

啫匙：有兩個挑戰活動的獎品都好吸引，我可唔可以同時參加？ 01齊跑：Sorry呀啫匙，01齊跑平台暫時不能讓跑手同時參加兩個或以上的挑戰活動。 如果你已參加活動A，但想轉玩活動B，可以先到活動A按「暫停參與」，再到活動B按「參與挑戰」。你在活動A期間所跑的里數，將暫存於活動A，直至活動完結，並不會帶到活動B，所以活動B的里數會由0開始。 這段期間，你可隨時暫停為活動B儲里數，回到活動A按「繼續參與」 ，在暫存里數上繼續努力。