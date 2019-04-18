【01齊跑．跑步平台】01齊跑QA懶人包　立即綁定裝置Sync數據

綁裝置，Sync數據，儲里數，換獎品。 《香港01》已於手機應用程式推出「01齊跑」跑步服務，只要綁定你的跑步裝置，每次訓練後同步數據（sync數據），累積里數達到各種目標，參加不同挑戰活動，《01體育》立即送你獎品、甚至幫你跑向世界。 若你對「01齊跑」有疑問，可讀讀本篇Q&A，讓你了解更多！

若大家已經下載《香港01》App並登入「01齊跑」，又閱讀了「說明書（按此）」，依然滿腦子問號：點解Sync唔到？Apple Health冇數據？參加每周挑戰點填問卷？不如看看這篇Q&A，了解更多。

想知「01齊跑」點用，立即按此了解詳情，齊做「01跑手」

問：我已成為「01跑手」，又綁了裝置，為何「01齊跑」顯示本月跑步時間同總里數為「0」？我再按「同步數據」，亦無法把數據Sync到「01齊跑」！ 01齊跑：跑手們稍安無躁，「01齊跑」的所有數據，由加入成為01跑手並綁定裝置開始計算，抱歉我們無法錄取你成為「01跑手」前的所有數據。所以，大家加盟之後，可以立即跑一轉sync數據。如果你明天比賽，打算將比賽數據Sync到「01齊跑」，緊記於比賽前登入亦綁定裝置。 如果你跟足以上程序，依然無法Sync數據，可以到「01體育」facebook專頁pm我們，或者電郵到sports@hk01.com，「01齊跑」團隊會逐個個案跟進。

問：我拎住iPhone跑，又綁bind咗Apple Health，但Sync唔到Apple Health啲Data！ 答：Apple Health本身不會記錄跑步數據，所以單單握住iPhone跑，絕不能將訓練數據Sync到「01齊跑」。 若你綁定的是Apple Health，可以先下載坊間的跑步App，例如Nike Run Club（NRC）、Strava、Runtastic、Runkeeper等，再將之與Apple Health綁定（多數於設定頁面有「合作伙伴」、「應用程式」之類的選擇，進入就可以完成設定），之後跑步時使用這些App，再到「01齊跑」Sync數據，就可以憑里數換獎品。

按下圖，了解如何將其他跑步app綁定到Apple Health，再將Apple Health數據sync到「01齊跑」

進入Apple Health的「Source」頁面，會見到你已安裝的跑步App。

以下為使用NRC的案例，按圖了解如何使用NRC跑步後，再將數據Sync到01齊跑：

+ 2

按此了解如何將Apple Health綁定到「01齊跑」

問：我參加咗每周挑戰送耳機，跑夠5公里，點樣換coupon答問題爭奪獎品？ 答：謝謝你參加我們的「挑戰活動」。大家可返回《香港01》App，按右下角「我的」，再按「優惠券」，然後選擇頂欄右方「我的」，見到「01齊跑 每周限定挑戰」，進入後按掣複製好換領碼，就可以填表答問題。

按下圖，了解如何獲取換領碼答問題：

問：點先可以參加每月訓練呢類「個人目標」？撳唔到入去喎！ 01齊跑：「01齊跑」的所有「個人目標」都是「自動mode」，只要你馬上跑一轉並Sync數據，就可以自動挑戰不同的個人目標。個人目標分兩種： 1）一次過訓練：限時內完成目標里數，即可獲得虛擬獎章 2）分階段訓練：每次限時內完成目標里數，除可獲得虛擬獎章，亦會啟動下個階段訓練，繼續晉級過關打Boss！

問：有兩個挑戰活動嘅獎品都好吸引，我可唔可以同時參加？ 01齊跑：抱歉，「01齊跑」暫時不能讓跑手同時參加兩個或以上的挑戰活動。 如果你已參加活動A，但想轉玩活動B，可以先到活動A按「暫停參與」，再到活動B按「參與挑戰」。你在活動A期間所跑的里數，將儲存於活動A，直至活動A完結，並不會帶到活動B，所以活動B的里數會由零開始。 這段期間，你可隨時暫停為活動B儲里數，回到活動A按「繼續參與」 ，在已儲存的里數上繼續努力。

問：點解用Garmin錶一入「01齊跑」就Sync晒數據，我用Apple Health就冇自動Sync？ 01齊跑：由於Garmin本身系統可設定為「可以自動同步數據」（這個功能要在Garmin那邊做自動同步設定），故此，有作此設定的Garmin用戶，可自動Sync數據到「01齊跑」。 但Apple Health本身系統並無此設定，所以綁定Apple Health的用戶就要多做一點，每次入「01齊跑」都要按一按正下方的「同步數據」。