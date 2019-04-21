【01齊跑起動禮】屈旨盈輔助訓練迎夏季　冀盼柏林馬拉松衝245

屈旨盈跑畢東京馬拉松後，下仗是柏林馬拉松，這段時間在各大活動都看到她的身影，例如「01齊跑」開幕儀式。 「01齊跑」正式啟動，屈旨盈擔任揭幕嘉賓。剛辭去大學講師一職的她正休養生息，預計下場比賽是柏林馬拉松；這段時間她的跑步訓練沒有大改變，她把重點放在輔助項目。

辭去教職的屈旨盈，說不上全職跑手，她正修讀碩士，還在趕功課，本月完成最後一份功課後就正式離開校園。除了學業，屈旨盈也忙於出席活動和跑班，4月19日就為「01齊跑」擔開幕儀式嘉賓，「運動手錶能記錄配速、心率和里數等，跑手們還可用GPS在地圖畫圖案增加趣味。對於一些沒跑步習慣的用戶，『01齊跑』內以里數換領獎品，甚至以捐贈積分，或會成為他們開始跑步的誘因」。

屈旨盈出席「01齊跑」起動禮，大談近況。（潘思維攝）

雖然已沒當老師，但屈旨盈未有增加跑量，畢竟戰罷東馬後要休養生息，而且現階段不是訓練高峰期。當然，沒有增加距離不等於停滯不前，她把重點放在輔助訓練。「我透過游泳放鬆身體，以前一星期游1次，今季每星期會游3次，體能訓練就增至每星期3課。」

下載《香港01》App，登入「01齊跑」，綁定跑步裝置再Sync數據，可用里數換獎品或做善事。（潘思維攝）

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屈旨盈是運動科講師和碩士生，談及體能訓練就有感而發，「以前鍛煉體能離不開掌上壓、平板支撐等，近年跟隨體適能教練學習，他問我跑步時會不會像平板支撐或掌上壓般發力，才啟發到體能訓練要對應專項運動，我是跑手該選擇針對跑步的體能，不是別人做什麼，自己就跟住做」。她悔恨自己一直不懂這道理，同時慶幸現在懂了。

2019年東京馬拉松，屈旨盈刷新個人最佳時間（2小時46分38秒），但當天下雨和只有攝氏5度，未能充分發揮實力。她希望下仗柏林馬拉松可跑到2小時45分鐘內，甚至2小時40分鐘。

多位著名本地跑手包括陳家豪（左起）、「金毛」楊錦鴻、張樹槐、Lulu董嘉儀、屈旨盈、楊肇麟及洪松蔭出席「01齊跑」起動禮。（龔嘉盛攝）

01齊跑起動禮花絮

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