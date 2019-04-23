【01齊跑．每周送禮】回憶人生首次5K　最感動答案即送無線耳機

「01齊跑」跑步平台已於《香港01》App上架，迎新期間，我們推出「Weekly Challenge」每周送大禮，歡迎一眾跑手挑戰！ 每期主題是「我們的5公里」，大家還記得人生第一次跑到5K是怎樣的心情？可能你興奮莫名，也可能你喘至半死。我們誠邀你分享5K的心跳回憶，只要將運動裝置連結至「01齊跑」，參加「今周送禮」，累積跑夠5公里，再答問題，即有機會獲得Jaybird Tarah Pro 藍牙運動耳機一對，價值1399元。

「01齊跑」其實相當簡單，「幾個按鈕，好快上手」。立即按此或者點擊下圖，齊做「01跑手」，再參加每周挑戰，跑完5K回答力爭Jaybird Tarah Pro藍牙運動耳機！

在《香港01》App首頁，有「01齊跑」入口。

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今周挑戰的題目是「人生第一次跑到5公里的心情」，不論你已經制霸六大馬，或是剛剛才買了人生第一對跑鞋，都歡迎跟我們一起走。只要登記成為01會員，將運動裝置連結到「01齊跑」（暫時支援Apple Health及Garmin），登入後於「01齊跑」首頁的挑戰活動按「立即參與」，累積跑夠5公里，再填form答問題。你的答案最能感動「01齊跑」幕後團隊的Final Boss，將會獲得獎品！遊戲於4月28日晚上23:59:59截止。

記得答案要感動呀！

「01齊跑」說明書，幾個步驟即可Sync數據贏獎品！