【01測試】一絲不苟的越野跑鞋　計設由鞋帶細緻到大底

早前測試過行山鞋，今次則測試越野跑鞋。 行山鞋特別重視保護和長時間穿著的舒適度，越野跑鞋就是追求靈活度。 大家不妨把這篇測試與Safien行山鞋的測試一起閱讀。

01測試

測試産品：The North Face Flight Trinity越野跑鞋

測試內容：越野跑、草地上轉向訓練和400米跑

鞋面分成兩層。（區嘉俊攝）

簡介

Flight Trinity屬於The North Face的越野跑鞋系列，它的取向與早前測試的Safien行山鞋（相關測試）明顯不同，Flight Trinity鞋筒低、鞋面薄，只在後踭外層加厚提高穩固度，與Safien重防水、加強保護是兩條路線。讀者選購時，先了解自己是行山還是越野跑，會事半功倍。

Flight Trinity採用一體式縫合鞋面，前掌是半透明紅色外層，增強透氣度，鞋舌與無縫針織內衬混成一體，使鞋身更輕。腳踭外邊添了3D打印技的硬紋，增強腳踝位置承托力。特別欣賞它的鞋帶，由紅色漸變成紅黑，沒有額外功效，但設計細緻。

中底分成前後分成紅白色。（區嘉俊攝）

中底物料名為FASTFOAM™，針對速度而設，前後掌密度不同，有利調節舒適度和「力量回饋」（Responsiveness）。大底用不同顏色分成3個區域，分別是前掌外側、前掌內側和後踭，越野跑要多方向移動，所以3個區域的硬度、紋路和坑紋都不同；而且整體坑紋有異於路跑鞋，不止指向前方，亦有三角形和風車形，以協助跑手多方向走動，加快穿越山嶺。

試後感

輕薄、舒適、移動靈活，就是我對The North Face Flight Trinity的穿後感。近期測試的Flight Trinity和Safien的中底，相對都較柔軟，證明山鞋不再侷限於山嶺，著它們上街都很舒服；而且跑長距離時，兩腳較不易疲勞，有利透過練習提高耐力。腳掌容易隨坑紋折曲，加上鞋身輕巧，所以在高低不平的越野路，移動得較靈活。

按圖看清Flight Trinity細節

The North Face積極研發物料，例如Flight Trinity鞋底物料是自家的EXTS，沒有採用Vibram。我未試過雨下測試它，但在草地上轉向和越野跑，EXTS的抓地力都不俗。Flight Trinity鞋面有兩層，我較擔心污漬由外層滲到內層後，難以清潔。

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