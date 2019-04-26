【01測試】巴黎馬拉松實戰測試MetaRide　感受品牌新嘗試

ASICS新作MetaRide剛推出市場就大受跑手關注，我一直測試這雙新跑鞋，但遲遲未寫文章。 原因是我早就決定以它作為跑巴黎馬拉松的戰靴，打算跑後才撰寫文章，現在就用這篇測試為巴黎馬拉松作結。

01測試

測試産品：ASICS MetaRide跑鞋

測試內容：巴黎馬拉松、兩次長課等，合共約100公里

【立即按此】汗水變獎賞 加入「01齊跑」跑步平台 Sync里數換獎品

巴黎馬拉松的賽道有圖中路況。（區嘉俊提供）

簡介

ASICS有兩個系列行走江湖多年，就是未曾被打倒的GEL-KAYANO和TARTHERZEAL。來到2019年，品牌花了兩年時間研發、擁有6項專利的MetaRide終於面世，其設計與前兩者極不相同。

MetaRide的大底包含Guidesole、3D Guidance Line和ASICS Grip Sole三項專利，是品牌中的唯一一款前掌弧形向上彎的，目的是幫助跑手減少足踝發力，有利重心轉換，能夠流暢地往前跑；大底的網紋為加強抓地和耐用而設。中底由兩層組成，Flytefoam重視回彈、Rearfoot Gel特別重視腳跟位置緩震，兩者結合旨在減少跑手跑長距離的疲累感，中底的中間位置有空心的孔，可說是MetaRide的獨特之處。

在路狀凹凸不平的路，太薄或兩側保護不足的跑鞋會提高受傷風險，Metaride沒有以上問題。（區嘉俊提供）

試後感

由香港著到巴黎馬拉松，我穿MetaRide跑了3次長距離。首先，MetaRide必須「開鞋」，第一次穿它在跑馬地馬場繞圈，鞋身較硬，中掌位置突起頂住腳板，使我跑得不夠舒暢。第二次再穿，MetaRide它與腳的貼合度大幅提升，沒再出現上述問題。

重量方面，MetaRide不如TARTHERZEAL般輕巧，鞋面似GEL-KAYANO保護充足，鞋底較厚，但回彈力就更勝一籌。MetaRide中底實淨，但富彈性和緩震能力充足，我跑畢馬拉松都不覺腳跟和小腿受力過量，只是大腿肌力不足導致抽筋。要是肌力十足、不用太多保護兼前腳掌先著地的跑者，我建議繼續穿TARTHERZEAL參賽；如果喜歡穿GEL-KAYANO那類跑鞋，或會愛上MetaRide。

最後階段，我大腿抽筋，所以容易攝入鏡頭。（區嘉俊提供）

談起弧形鞋底，跑手必定想起Nike Zoom Vaporfly 4%（4%）。我兩款都穿過，它們都會「推你向前」，裝了金屬片的4%效果更顯著，但4%為發揮最大效果，物料非常輕和軟，耐用度和兩側保護自然降低。MetaRide宣傳語句是「win the long run」，可見它對耐用和保護性充滿信心。我穿它跑了約100公里，仍然彈力十足，耗損甚少，確實是一對路遙知馬力的跑鞋。

比較兩對弧形跑鞋，我覺得4%定位是高手賽鞋，跑手能力愈高愈能發揮性能。MetaRide則是輔助型，協助肌力不算強橫的跑手省力，愈跑愈暢順。

按圖看清Metaride細節

01跑手Maverick Facebook專頁 : 賣文說跑

秉承「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑步手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁