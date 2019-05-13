【01齊跑．San San】首征金澤馬之回憶：美食與PB的決擇

旅遊跑步就像甜品，它未必是主菜。 然而當中經歷的細碎點滴，積累起來就是令我每次出旅錦上添花的小秘訣。 近乎全日本47都道府縣都有馬拉松，我還差40個，遠稱不上達人；但用腳步穿梭城市角落，卻足夠成為我迷上旅跑日本的理由。 （編按：本文為SanSan投稿，由《01體育》編輯）

到日本跑馬拉松是很多跑步朋友的選擇，包括我自己。一來我本身就喜歡到日本旅遊，「跑馬」是順道而已；二來日本馬的氣氛很好，令我總有一去再去的衝動。幾年間，回想自己跑過數個日本賽事，除了東京和大阪等大城市比賽，其實秋冬賽季也有很多比賽於周邊地區舉行，當中最令我難忘的一個，就是金澤馬拉松。

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金澤馬歷史不算悠久，2015年首次舉辦，但身邊跑過的朋友大多給予好評。2017年，我便跟跑會的同學一起去挑戰這個賽事。由東京到金澤，只需乘坐約兩小時的新幹線，非常方便。記得當日，比賽前後正值颱風來襲，或有機會取消比賽，最後順利舉行，只是有一點風雨，實在幸運。

賽道只有首十多公里有上斜坡，之後尚算平坦，先苦後甜的感覺跑得舒服。金澤是個古色古香的城市，賽道穿越不少鄉郊小徑和民居的路段，會看到田園和稻草人。雖然路徑較迂迴，但居民紛紛從房子走出來為我們打氣，人情味濃。

由於那次是自己第一次認真按跑班訓練計劃去練習，所以對自己有一定的期望。即使沿途經過盡是美食的補給站，我也只能望梅止渴，希望不停站直奔終點。幸運地，金澤馬成為了我首個Sub 4的賽事。如果有機會再次比賽，我一定會換另一個心態，掃盡沿路補給站的咖哩豬扒飯、麝香葡萄、豆沙餅、壽司……

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