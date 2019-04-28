【倫敦馬拉松】法拉非洲高原狂操　倫馬再挑戰傑普基王座

3分32秒。 那是奧運四金得主法拉（Mo Farah）與馬拉松世界紀錄保持者傑祖基（Eliud Kipchoge）個人最佳時間的距離。 時間不等人，36歲的他為追上對方，不惜離鄉別井到埃塞俄比亞高原訓練。他的努力，會讓他克服種種不利條件主場獲勝嗎？

去年倫敦馬拉松，是「小背心」法拉的初馬。即使有主場之利，而且以2小時6分21秒創出新英國紀錄，但只得第三名，冠軍自然是繼2015、2016年後，第三度奪標的傑祖基。

他的時間是2小時4分17秒，較他之後在2018柏林馬拉松創出的2小時1分39秒新世界紀錄有一段距離，惟已跟法拉拉開至難以追上的差距。

賽前法拉與傑普基在泰晤士河前留影。（Getty Images）

馬拉松之王傑祖基

事實上傑祖基自從2013年由5000、1萬米轉攻馬拉松後，幾乎未逢敵手，鳳凰無寶不落的他12次出戰11次奪冠，包括3次柏林馬和3次倫敦馬，以及2016里約熱內盧奧運。唯一一次亞軍是2013年的柏林馬，他已跑出2小時4分05秒的當時史上第五快時間，只是他的肯尼亞同胞基普桑（Wilson Kipsang）以當時刷新世界紀錄的2小時3分23秒。

他曾在贊助商的協助下，嘗試跟其他跑手一起在不被國際田聯（IAAF）承認的賽事中，突破2小時大關的「人類極限」，跑出2小時零25秒，跟Sub-2只差26秒。

法拉與傑普基在全馬雖只是第二次對決，但他們早已是田徑場老對手。2007年世界田徑錦標賽5000米決賽，傑祖基（左）是亞軍，法拉（中）得第六。（Getty Images）

法拉的PB是芝加哥馬拉松跑出的2小時5分11秒，與傑祖基的世界紀錄相差3分32秒。一切似乎已在傑祖基的掌握之中，但法拉拒絕投降，「Eliud是偉大跑手，也是世界紀錄保持者，我會全力拼盡所有。」

他說起要離開妻子和子女，到非洲埃塞俄比亞高原獨自訓練時眼濕濕，但不用這個極端方法，又怎可能挑戰難以撼動的世界紀錄保持者？「在倫敦跟Eliud比賽十分困難，但我相信自己獲益良多。每次比賽後也進步一點，經驗豐富一點，我以為自己在芝加哥可以快一點，2小時4分什麼的，我也不知道。」

「能回到我的城市實在太好了，再次有緊張和飢餓感。我仍未習慣在馬拉松勝出，我希望可以再次得到我的魔力。」日前他表示不排除在東京奧運復出，再戰田徑場，今戰對傑祖基的戰果，大有可能左右他在奧運的距離選項。

戰鞋相信亦是今場另一焦點。兩人屬同一贊助商，相信均會以品牌最新產品next percent出戰。（Getty Images）

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