【01齊跑．每周送禮】請回答，首5K　第二回再送無線耳機　

「01齊跑」跑步平台已於《香港01》App上架，上星期首次推出「每周送禮」，請各位跑手回憶人生最初5K的心路歷程，反應非常踴躍！齊跑團隊感謝各位支持。 話明每周送禮，第一回完結，第二回立即開始。挑戰與題目與第一回相同。就是「我們的5公里」。01跑手記得練跑前接受挑戰，輕鬆完成5K虛擬跑後，回答第一次跑完5K，感覺如何。答案最令齊跑團隊感動的跑友，即可獲得Jaybird Tarah Pro 藍牙運動耳機一對，價值1399元。

幾個按鈕，成為01跑手 ,「就係咁簡單」。立即按此或者點擊下圖，跟着步驟登入及綁定手機，成為「01跑手」再參加每周挑戰。完成5K虛擬跑，回答跑完最初5K，心中腦中有何感覺，即有機會獲得Jaybird Tarah Pro藍牙運動耳機！

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在《香港01》App首頁，有「01齊跑」入口。

按圖照做，一步一步成為01跑手（點圖放大）：

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今回挑戰題目與上回相同，「人生第一次跑到5公里的心情」，錯過第一回「每周送禮」的朋友，今回不要「執輸」。歡迎跟我們一起走。只要登記成為01會員，將運動裝置連結到「01齊跑」（暫時支援Apple Health及Garmin），登入後於「01齊跑」首頁的挑戰活動按「立即參與」，累積跑夠5公里，再填form答問題。你的答案最能感動「01齊跑」幕後團隊，將會獲得獎品！

今回遊戲於5月7日晚上23:59:59截止。至於第一回挑戰，齊跑團隊收到大約100名跑友的答案，回憶自己跑畢最初5K的心情。有人憶起當年情，有人為了身體健康，有人不為甚麼，只想着跑。我們正在眾多優秀答案中，挑戰最令人感動的跑友。得獎者快將公布，敬請期待。