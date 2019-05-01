【跑步人誌】視障跑手Gary從5K起步　跑到1965K的京港旅途

視障跑手梁小偉（Gary）最初跑5公里都吃力。但他如今已經跑過南極、北極、沙漠和台灣環島等，剛剛就由北京跑回香港，全程35天，共1965公里。 5公里於今天的他而言，連熱身都未夠。5公里對你來說，又是什麼？ 攝影：鄭子峰

「我聽過有人『行路上廣州』，行都可以完成，我跑一定無問題，但香港和廣州距離太近，所以改由首都北京出發，跑回香港這個家。」Gary的念頭引發慈善活動，他向朋友請教路線，又要尋找領跑員，並要聯絡受惠機構，最終這場義跑為「母親的抉擇」籌得約170萬港元。

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Gary（右）從北京跑回香港，一共35天，導盲犬Gaga可想念Gary了。（鄭子峰攝）

籌辦活動總會遇到難題，今次都不例外。「第一個問題是領跑員，這次旅程長達35日，需要35名領跑員，5人1組，每組領跑5日。路途遙遠，領跑員要離港7日才能幫我，很多領跑員都要上班，未能踏上征途。幸好我在網上求援，多得有心人參與，才能成事。」陪伴Gary前來訪問的何玉宜（Yuki），第一次擔任領跑員，她與Gary跑了4天，每天路程大約35公里，她體會到獨跑與領跑是兩回事：「自己跑容易愈跑愈快，領跑不能超速，Gary要跑1900公里，長路漫漫，跑快些許都是大忌。」每天35公里，她不單要跑，還要瞻前顧後，保障大家安全。

Gary從北京回香港，35天的旅程為「母親的抉擇」籌得約170萬善款。（鄭子峰攝）

難關難過關關過，Gary第二個難題是路況，「為我們計劃路線的朋友安排了行人路，部分路況崎嶇不平和未能行車，失明的我很難前行，補給車亦不能隨行。我們只好改走行車路線，一輛輛大型汽車在我們身邊經過，它們不會遷就我們，實在跑得提心吊膽。我們不斷強調要非常小心，一次意外都不能發生」。每次有兩名領跑員與他齊跑，一人在旁，一人在後觀察路狀，最終有驚無險。除此之外，內地空氣很差，「除了霧霾和沙塵滾滾，還有工廠排出的廢氣，我跑得特別辛苦，走到第25日已要靠意志前行，最後10天很想早點回家，上到回港火車，我忍不住哭了」。最後，他經上水港鐵站走到中環天星碼頭，完成北京跑回香港的壯舉。

除此之外，內地空氣很差，「除了霧霾和沙塵滾滾，還有工廠排出廢氣，我跑得特別辛苦，走到第25日已要靠意志前行，最後10天很想早點回家，上到回港火車，我忍不住哭了。」最後，Gary經上水港鐵站走到中環天星碼頭，完成北京跑回香港的壯舉。

Yuki（左）是Gary（中）今次旅程其中一名領跑員。（鄭子峰攝）

9年前的Gary跑5公里都叫苦連天，只因他在2009年失明後，曾經與酒為伴兩年，體重上升至190磅，所以跑步減肥。「那時太重又沒有跑步經驗，跑5公里真的好辛苦，但持續地跑，兩年後體重就跌至140磅。今天5公里還未夠熱身，最少要跑10公里。」現在Gary跑量極高，體重不單沒有反彈，還容易跌至130磅，難以增磅。9年時間，失明的他由5公里跑到1965公里，他用行動證明，凡事皆有可能。

視障跑手Gary由北京跑回香港，為「母親的抉擇」籌款。（鄭子峰攝）

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