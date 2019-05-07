【01測試】輕中求勝　與5公里跑一拍即合的ADIOS 4

全新跑步平台「01齊跑」迎新期間，我們每周送出一部Jaybird耳機，大家跑夠5公里，將數據Sync到「01齊跑」，就有機會贏獎品。所以，5月的「01測試」，我會用跑5公里作為測試方法。 今次測試adidas ADIZERO ADIOS 4，是品牌中的「快鞋」。除了ADIOS 4，文章亦有ADIOS 3的照片，供大家比較。

01測試

測試産品：adidas ADIZERO ADIOS 4

測試內容：5公里路跑、多次約10公里跑和速度課

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鞋身把可以省略的地方都省略了。（區嘉俊攝）

簡介

每個運動品牌都有自家競速鞋（快鞋），前世績保持者Dennis Kimetto就是穿adios在柏林馬拉松寫下前馬拉松世界紀錄（2小時02分57秒）。ADIOS 4來到第4代，外觀與前代分別不算大，但設計更簡潔，ADIOS 3鞋頭有保護膠，ADIOS 4就把它拆下，鞋頭到鞋身兩側都用網布，鞋跟才略為加厚。

鞋孔是容易忽略的地方，它直接影響緊緻度，ADIOS 4每邊有8個孔，配合薄薄鞋身，使鞋子更貼腳。中底採用品牌的皇牌物料Boost，前掌比後掌位置薄，厚度調教得適合迅速回彈，外底用Continental™ 橡膠，抓地力都有提升。

鞋孔很多，有利緊貼度。（區嘉俊攝）

按圖比較ADIOS 4和ADIOS 3細節：

試後感

ADIOS 4不需「開鞋」就能發揮實力，鞋身又輕又貼腳，有利發揮速度。中底與adidas很多跑鞋一樣用Boost，但ADIOS 4厚度調教到很薄，腳掌易於摺曲，感受路況。我在跑馬地馬場跑大圈硬地、泰坦地和草地，腳掌能清晰感受到不同路況，Boost的回彈力就保持一貫水平。

ADIOS 4鞋感與ASICS TARTHER（虎走）相似，當然物料、設計和中底都有不同，但兩者都能讓跑手充分發揮實力。有利有弊，ADIOS 4盡量把鞋身偷輕就犧牲支撐能力，肌力強橫的高手無懼穿它走馬拉松，一般跑手就要因應自身能力減低距離。我就敢穿它跑半馬拉松，最愛則是用ADIOS 4跑速度課。

最後，「01齊跑」於迎新期間推出「每周挑戰」，今期送出一部Jaybird耳機，大家綁定裝置到「01齊跑」，參加挑戰活動，跑夠5公里再Sync數據，然後填表格答問題，就有機會贏取獎品。所以，5月的「01測試」，我都用跑5公里做主題。我第一次穿ADIOS 4，就在跑馬地馬場跑5公里，感覺是一拍即合。跑後，我繼續穿它走在銅鑼灣，就厭它太感受到路況，ADIOS 4果然是不折不扣的快鞋，必須將它帶到跑道，不是街道。

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