【01齊跑．每周送禮】推介5K路線　送Jaybird無線耳機

「01齊跑」跑步平台，虛擬跑送禮浪接浪。「每周送禮」繼續送出Jaybird Tarah Pro 藍牙運動耳機一對，價值1399元。 5公里對初階跑手來說，可謂初級考核。大家回憶了人生第一次5K虛擬跑，今回請大家推薦一條心水5K路線，附上原因，向跑友分享。

幾個按鈕，成為01跑手，「就係咁簡單」。立即按此或者點擊下圖，跟着步驟登入及綁定手機，成為「01跑手」再參加每周挑戰。完成5K虛擬跑，推薦一條5公里路線並附上原因。編輯將會選出最佳答案，送出Jaybird Tarah Pro藍牙運動耳機一對！

按此下載《香港01》App登入01齊跑

進入挑戰頁，立即參與！

只要登記成為01會員，將運動裝置連結到「01齊跑」（暫時支援Apple Health及Garmin），登入後於「01齊跑」首頁的挑戰活動按「立即參與」，累積跑夠5公里，再填form答問題，「01齊跑」幕後團隊選出最實用答案，幸運兒將會獲得獎品！

今回遊戲於5月21日晚上23:59:59截止。

打開01 app首面，即見齊跑捷徑。

尚未加入？快按圖照做，成為01跑手（點圖放大）：

如果你使用Android手機，暫時只可以藉Garmin手錶同步數據（詳情按此）。我們正努力開發及改進，陸續加入可供綁定的裝置，請耐心等候。

iPhone用戶除了可以使用Garmin手錶，亦可透過AppleHealth，連結其他跑步應用程式，同步數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在01齊跑改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到01齊跑嗎？按此了解我們兼容的裝置

01齊跑有什麼活動？按此了解齊跑的「目標」和「挑戰」

我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物