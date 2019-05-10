【01齊跑】今屆波士頓最快香港選手　何永昌走出機舖的故事

何永昌第一次跑到5公里，因為想慳錢，「反正成日塞車，地鐵又迫人，不如跑步返工」。 短短的路程，慳了車錢事小，走出「由細蒲到大」的機舖事大。他的雙腿不再踏在跳舞機的圓形方格上，卻由本地的3公里短途賽開始，跑到10公里、半馬、全馬，早前在波士頓馬拉松跑出2小時38分36秒，是今屆波馬最快的香港跑手。 攝影：余俊亮

認識何永昌，緣於2018年渣打馬拉松的「千金先生」系列。

那次訪問，我們站在大埔一間舊式機舖前，他訴說着沉迷跳舞機的瘋狂歲月，從小時候去西九龍中心的兒童場，到了16歲「夠秤」入成人機舖，後來出來工作，一放工就沉醉於遊戲世界，放假打足7、8小時，雙腿隨着強勁節拍擺動，偶爾使出鑽研已久的花招，圍觀「機迷」拍爛手掌。有時他更請求機舖老闆，讓他在跳舞機上裝攝影機，記錄過程，好等自己檢討表現，改善弱點。

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「呢個位有Battle，一路打一路做Squat，啱啱好！」這就是何永昌的跑步習慣。（余俊亮攝）

正是這種「遊戲王」本色，我對何永昌有深刻印象。這次再找他訪問，他同樣認真對待：2013年10月開始代步跑、2016年7月24日開始玩Pokemon Go香港版（所以為了捉精靈而通街跑interval）、2016年8月正式告別機舖開始練跑、2017年1月跑3公里賽……這些資料，他答得鉅細無遺，「也好，是一次讓我研究自己的好機會」。

何永昌2017年才開始跑步，今年以2小時38分36秒成為今屆波士頓馬拉松最快香港跑手。（余俊亮攝）

一年沒見，何永昌依然是個「大細路」，「馬拉松係我嘅另一隻game，一樣可以『放電』，不過唔使好似機舖咁要排隊輪機」，但他已不止是渣馬的「千金先生」，今年的波士頓馬拉松，他以2小時38分36秒，成為今屆最快香港跑手。「今年波馬天氣不錯，我算是『死好命』吧。跑『二三幾』是我的願望，特別是見到許多外國跑手都跑到，為何就是自己不能？波馬之後我知道，嗯，原來我可以。」

「238」三個數字，對何永昌充滿意義。（余俊亮攝）

比賽獎牌於何永昌而言，除了實力證明，更是他與世界各地跑手的交流機會。（余俊亮攝）

跑步為何永昌帶來的改變，他形容是「走出機舖」。他談起3年前在大埔元洲仔公園為一個3公里賽備戰，爆盡1.5公里再折返，衝完面色發紫；來到今天，他跑過日本和美國賽事，又跟過東京和紐約的跑團練跑。他說，跑波馬前，只道這個人人奉為殿堂的比賽，不就是海外馬一個，「仲要咁貴飛過去，又遠」，到過當地跑一趟，才知當地人對於素未謀面的馬拉松跑手，是如何尊重甚至關心。「世界各地的人怎樣以跑步表達生活？大家的文化又是怎樣？將東京跑團那種秩序搬到香港，肯定不行；跟了紐約跑團練習，那裏有不同國籍的人，整體又跟東京大不同。當然，我去了解別人的文化同時，別人也想從我身上了解香港人的態度和習慣。」

一邊伸展，一邊打機，然後跑步，一次完成三個任務。（余俊亮攝）

以「我們的5公里」為題做資料蒐集時，有人說沒跑過5公里，有人建議我應找初學者、不宜找全馬跑手，有人早已忘掉當年的感受，也有人覺得沒什麼大不了。對於今天的何永昌，5公里是不消20分鐘的事，但沒有當年那些代步慢跑的5公里，又怎有後來的經歷？跑步是一種語言，讓他明白世界不止機舖那部跳舞機的四方格，跑步這個遊戲，與打機一樣有助「放電」，充滿挑戰和樂趣，更可以拓闊眼界。「不少跑手說我有潛質，說我跑到什麼什麼時間，有時我都會有壓力，大家就『食花生』，哈哈哈！但想深一層，即管去試吧，就算失敗收場，但至少試過，問心無愧，不用『心掛掛』。」像何永昌那樣從回憶中「研究自己」，莫忘初衷，我們會更珍惜跑過的每一步。

沒有當天的代步跑，今天的何永昌，怎會成為2019年波士頓馬拉松最快香港跑手？（余俊亮攝）

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