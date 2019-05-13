【01齊跑．San San】大膽跑出第一步　未來能力意想不到

旅遊跑步就像甜品，它未必是主菜； 然而當中經歷的細碎點滴，積累起來就是令我每次出旅錦上添花的小秘訣； 全日本，47都道府縣都有馬拉松，我還差40個，遠稱不上達人； 但用腳步穿梭城市角落，卻足夠成為我迷上旅跑日本的理由。 （編按：本文為SanSan投稿，由《01體育》編輯）

跑齡愈來愈長，跑步已經不知不覺成為生活一部份。近幾年喜歡在外遊期間加插「跑馬」環節，感覺用跑步方式認識一個地方，完全是另一番滋味。有朋友問過，跑完馬你還有體力繼續旅程嗎？一個42.195公里的馬拉松路程，對現在的我來說可能並不算是一件很難的事，但最初接觸跑步時，單單5公里已經遙不可及。

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早前我到了名古屋旅行，順便跑馬。

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今年3月，我到了名古屋旅行，順便跑馬（也可以說成到名古屋跑馬，順便旅行）。不少身邊的女跑友都特別留意這個馬拉松，除了因為有TIFFANY & Co.限定完賽頸鍊作為完賽獎牌外，還有身穿燕尾服的暖男為女生送上項鍊及拍照留念，畫面夢幻又美麗。

本來我早幾年已旅遊過名古屋，對項鍊又沒有特別喜好，最初反而因為完賽沒有獎牌，只有頸鍊而更無參賽誘因。直至看到友人的比賽照片，看到一張張女孩子的笑臉，而且，原來後來付錢可以加購獎牌......3月份名古屋的天氣亦相當宜人，於是決定碰碰運氣試試抽籤，結果一擊即中。

跑步沒有一步登天，輕鬆完成全馬?源於日複日的練習。

賽前受患困擾，沒有為自己定下目標時間，只希望「漂亮完走」。這個女生專屬的賽事限時7小時，路段起伏較少，女生們都悉心打扮，很多還跟閏蜜一起跑。雖然我孤身一人，亦被她們的氣氛感染，「毫不害羞」地裝可愛。經過名古屋的大街小巷，很多地方也未遊覽過。氣溫漸漸由涼快變得炎熱，沿途雖然沒有「殿堂級」補給站，只有香蕉餅乾和麵包等，但不絕的「奸爸嗲」和撃掌鼓勵，才是真正的補給品。

終於進入最後階段，轉個彎跑入名古屋巨蛋便衝線。面上、身上除了汗水，就只有汗水，「漂亮地」完走任務失敗。來自香港的燕尾服男Dennis為我送上完賽項鍊並跟我合照，我是真心害怕弄髒他的禮服.....謝謝你沒有嫌棄女生們的汗水。

來自香港的燕尾服男Dennis為我送上完賽頸鍊。

年初的旅程，看似隨便旅個行、然後隨便跑隻馬般，輕輕鬆鬆毫無難度。但其實回想起來，卻令我有點感觸，沒有人可以一步登天；記得當初開始跑步時，我可連一個400米運動場都要分兩次跑，同時間，卻看着場內幾歲的小孩子像上了電池般，走了一個又一個圈。明明終點線已經在眼前，心肺功能也支持不到我多走幾十米......然而「脂肪的殺傷力」，往往比氣餒感大得多。原來肌肉和心肺也有記憶，在記憶衰退前慢慢添里數，若我在喘氣的一刻決定放棄，就不會走到第一個1公里，每次小進步，就是我堅持下去的動力。我每天跑步都是聽著同一個Playlist，而每次停下來的時候，都比上一次聽多一點點。堅持了一個月後，方首次聽到5公里距離的歌曲。

以前我從未想像過自己有跑馬拉松的能力，若最初沒有踏出這一步，又何來今天的馬拉松旅跑經歷呢？

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