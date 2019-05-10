【01齊跑．跑向日本】完成42K請你跑全馬　水戶馬拉松五大優點

讓跑友從虛擬世界跑出「真‧世界」，事不宜遲，起步吧。 「01齊跑」推出「跑向日本」系列第一彈，送出本年「水戶黃門漫遊馬拉松」（水戶黃門馬拉松/水戶馬）全馬名額連機票及住宿，合共兩套。 水戶馬並非本地跑友的熱門賽事，但優點多多。這裏列出5個，希望吸引你用腳步發掘好風光。

1. 6小時限制，適合初馬挑戰者

不論你有沒有全馬經驗，水戶馬拉松絕對值得一試。賽事在早上9點起步，有充足時間起牀準備。賽事時限6小時，設5個關門地點，全程起伏不大，急上斜路段只有兩處，慢腳跑手亦有充足時間完賽。

水戶馬賽道途經市內兩大名勝偕樂園及千波湖，全程可算平坦。（網頁截圖）

2. 接近東京，交通方便

水戶在北關東地區茨城縣，距離首都東京不遠，特急列車需時約80分鐘，就算坐普通列車，「站站停慢慢碌」亦毋須2小時30分，去東京漫遊或快閃遊皆宜。水戶馬會場及起點，均極為接近JR水戶站，賽後返回酒店或前往其他城市遊覽，極之方便。

3. 賽事尚新，氣氛熱鬧

相比其他熱門日本馬，水戶馬只是「小朋友」，今年為第4屆。過去三屆都吸引大約1萬人參加，完賽率接近九成，加上有一半路都在水戶市中心地帶，打氣位及補給位充足。跑得快或慢，都不會孤伶伶一個人獨自奮鬥。

全馬每年吸引約一萬人參加，氣氛熱鬧。（twitter）

4. 賽道盡覽水戶兩大名勝

據稱水戶之名，有「水路運輸之門」之意。水戶市遠離海邊，不過水戶馬一樣有水可見。水戶市最大景點當數「日本三大名園」之一偕樂園及位於公園側的千波湖。全馬起步不久便會在跑過這兩處景點之間，在33公里左右，將圍繞千波湖一圈，你會發現身邊有跑手，更有大量黑天鵝及白天鵝陪你跑。

賽事後段將圍繞千波湖的行人徑跑一圈，可見湖中天鵝。（路斯攝）

5. 完賽獎牌精美，緊扣賽事主題

賽事名為「水戶黃門漫遊馬拉松」，與江戶時代水戶藩藩主德川光圀（「國」的古字）有關。他為編修《大日本史》，帶同學者遊歷全國。其故事被後世創作為《水戶黃門漫遊記》，描述他便裝出行，與隨從到處鋤強扶弱的故事。每當水戶黃門的隨從表明身分時，會拿出令牌。

若然完賽獎牌是必需品，水戶馬不會令你失望。獎牌設計正如令牌，刻有德川家家紋，相當特別。

水戶馬的獎牌刻有德川家「三葵」家紋，既漂亮亦緊扣賽事主題。（twitter）

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