【01齊跑．Sandy】大阪馬拉松　紀錄我跑步初心的比賽

旅遊跑步就像甜品，它未必是主菜。 然而當中經歷的細碎點滴，積累起來就是令我每次出旅錦上添花的小秘訣。 近乎全日本47都道府縣都有馬拉松，我還差40個，遠稱不上達人；但用腳步穿梭城市角落，卻足夠成為我迷上旅跑日本的理由。 （編按：本文為Sandy投稿，由《01體育》編輯）

初次上學、初次考試、初次旅遊……第一次永遠最深刻，而我在馬拉松路上的第一次，就是2015年的大阪馬拉松。

2014年開始跑步後，一直都是1K起10K止，當時以為第一次跑10K便快過心悠BB是很了不起的事。直至誤交損友，說甚麼由北角跑到香港仔再折返北角，當時心想他應該是瘋了吧！後來發現，原來里數跟脂肪一樣，都是無止境，你以為10K是終點﹖其實只是個起點。

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大阪馬拉松對我有特別意義。

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「你咁鍾意去日本，不如順路跑個大阪馬拉松吧！」

因為朋友間的一句說話，加上即使想跑都要有中籤的運氣，於是我決定將第一次交由命運安排，誰知真的中籤了。

大阪馬拉松於10月舉行，6月起我便開始練習。天天跑、課課全速前行，不許自己有休息餘地，里數一下子跳到30K，當自己還在沾沾自喜之際，突然卻受傷了。最初以為只是小問題，一兩天便會好，結果經過整整一個月針炙、跌打、物理治療，統統都未能醫好我的傷患，心情跌進谷底。

有苦自己知，特別是當我看到朋友們都在跑，只有自己一個連行路都感到痛楚時，再看看大阪馬拉松迫在眉睫，心急如焚，卻只能靜待奇蹟降臨。當時我差不多每星期都試腳，由最初滿懷希望，到後來半放棄狀態。在賽事前的一個月左右我終於慢慢康復，但只能慢跑短距離的路。即使大阪馬限時有7小時，對大部份練跑的人來說時間相當充裕。但我知道，我只能見步行步，不敢奢望能夠完賽。

每次再戰大阪馬，都會提醒自己毋忘跑步的初心。

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初馬，只要能夠完成，成績如何都是PB。畢竟是人生的初馬，也是第一次到外國「跑馬」，縱狀態欠佳，心情卻異常興奮。比賽當日，三萬人在大阪城公園集合地等候出發，我看到很多跑手打扮成不同動漫人物，有白雪公主、有孖寶兄弟的Mario、有大力水手。我以為自己穿了件扮Sailormoon的背心作賽很誇張，其實只是小巫見大巫。當時心中還在質疑他們穿著這樣的裝束，可以完賽嗎？怎會想到人家著皮鞋也跑得比我快呢！

抱著「跑得幾多得幾多的心態」，率先來襲的突發狀況，不是腳傷而是肚痛，大概是賽前吃得太多了吧。腳傷的痛反而在十多公里後才出現，可是我不想就此放棄，只好忍痛繼續跑。我聽到路旁大喊「Sailormoon奸爸嗲」的打氣聲，神奇地又可以多走兩步。距離關閘時間愈來愈近，我開始膽怯，畢竟已跑了30多公里，不想被送上回收車。好不容易又跑到33K的美食街，卻因為跑得太慢的關係，很多食物都被一掃而空。

烈日當空，意志盡失，眼淚也差點掉下來，此時拿出手機，看到朋友們叫我撐下去的訊息，我便重拾鬥志繼續餘下的路。大會時間，6小時42分，我成功了，在限時內完成了比賽。

很多跑手都特意穿上各種扮裝造型上線。

我記得路途上，明明痛得以為自己不會再跑馬拉松。但完賽後，這種感動卻令我真正愛上了這種運動，捨不得比賽結束，腦海中亦情不自禁地燃起明年再戰的渴望。

結果在往後的三年，我都參加了大阪馬。有人可能會認為我既悶亦「冇性格」，有時間和金錢預算的話不如試其他比賽吧。然而，我對這個初馬之地的情意結，旁人未必能夠理解。我只能說，我喜歡跑大阪馬，每次走在這條賽道，即使沿途風景一樣，感受都截然不同，但每次我都會跟自己說「毋忘初心」，即使再累再慢也要走下去，好好記著當初為何愛上跑步。

第一次，6小時42分，然後便成為我的旅跑生涯的序章。

今年大阪馬的賽道改變了，我也落了籤。起點在大阪府廳，大阪城公園變成了終點，希望今年能夠繼續跑大阪馬，路線不同，初心依舊地挑戰自己。

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