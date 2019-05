【體物寫志】Virgil Abloh加持　機能向越野鞋成新潮流？

相信無人會否認,Street Fashion已成為當今主流時尚的事實。而運動鞋作為Street Fashion中不能欠缺的元素,這些年間運動與時尚的關係,變得前所未有的密切。 過去一、兩年,無論運動還是high-end品牌的Dad Shoes,都大行其道。然而這種樣式的運動鞋,說到底不過是「運動概念」的設計,並非真正可供實際運動使用的鞋款。隨著Off-White x Nike的「The Ten」系列於去年底結束,接力的「Athlete In Progress」系列,跟不少品牌近期推出的新品一樣,換上聯乘版本的Air Zoom Terra Kiger 5越野跑鞋為主打。 種種證據,都在證明機能向的設計將會成為下一個運動鞋潮流。

去年Off-White於巴黎時裝周發布2019春夏女裝系列,香港女子跳高運動員楊文蔚成為天橋上的模特兒之一,成為整個時裝騷的其中一個焦點。楊文蔚穿上越野概念鞋款Nike Vapor Street,以一雙附鞋釘外底設計的越野鞋,配搭螢光黃蛇皮紋的Biker Jacket和運動短褲,正好展示了Virgil Abloh將運動美感融入時裝之中的偏好。而當時那對Nike Vapor Street,正是越野跑鞋將成為新一波運動鞋潮流的預告。

按此下載《香港01》App 登入01齊跑

用里數換運動潮物兼海外馬名額 按此了解01齊跑玩法

Nike x Off-White Zoom Terra Kiger 5(品牌圖片)

+ 7 + 6 + 5

去年夏天,我開始和Nike探討這個女子跑步項目(Athlete In Progress),當時田徑運動員身上自帶的美感給了我很大的啟發。因此,我邀請了一些Nike精英田徑冠軍參加我的19年春夏Off-White時裝秀,這可以看作是開發和展示該系列的一個鋪墊。 Off-White主理人--Virgil Abloh

去年楊文蔚在Off-White時裝騷中展示的Vapor Street,是越野跑鞋將成為新一波運動鞋潮流的預告。(品牌圖片)

事實上,不少品牌近日都陸續推出類似的設計。當中不得不提的是BALENCIAGA。這品牌推出Triple S,幾乎與Dad Shoes潮流劃上等號,去年又率先發布強調跑步機能的Track Mesh。Adidas則聯乘了日本時尚品牌White Mountaineering,推出了新一代TERREX越野系列。及至從來都「非常運動向」的越野品牌Salomon、HOKA ONE ONE等,亦愈來愈受歐日時尚界所關注,前者曾經與Boris Bidjan Saberi、TAKAHIROMIYASHITA The Soloist等時尚單位推出過聯乘系列。來到今日,Off-White與Nike結束了「The Ten」系列之後推出的接力作「Athlete In Progress」,以Air Zoom Terra Kiger 5越野跑鞋作為首批主打的限量版產品,正是下一波時尚運動鞋的潮流,除了外觀上的元素,亦會更重視實際性能與越野概念。

南非奧運金牌跑手薩美雅(Caster Semenya)展示「Athlete In Progress」系列。(品牌圖片)

談回今次Nike x Off-White的「Athlete In Progress」系列吧。這是Virgil Abloh旨在通過Nike在田徑領域上的創意和技術,製作出一個融合時尚與運動配搭的女子跑步系列,包括鞋款、跑步產品和跑後服裝等。

而最受注目的Air Zoom Terra Kiger 5,透過麂皮與各種複合材料製造,配上標誌性的Zip-Tie配件、Off-White for NIKE的「說明式」印字、增長鞋舌、雙色鞋帶和鮮艷配色等充滿玩味的細節,令一雙本身純粹用於越野跑步的鞋,變身成有條件登上時裝騷的時尚單品。新品找來南非奧運金牌跑手薩美雅(Caster Semenya)穿著,以展示出它既是一個潮流鞋款,卻沒有忽略了它理應擁有實際運動功能的製作初心。當然,這種對機能更加重視運動鞋潮流是一回事,閣下捨不捨得穿起來跑上山,又是另一回事。

系列包括機能主導的跑步上衣和緊身褲。(品牌圖片)