【01齊跑．每周送禮】跑到無力要聽振奮歌　送你Jaybird無線耳機

「01齊跑」每周送禮繼續來，今回繼續送出Jaybird Tarah Pro 藍牙運動耳機一對，價值1399元。跑手只要完成5公里，回答「跑到攰最啱聽邊首歌及原因」，答案最有趣的朋友，即有機會贏取獎品。

汗水換獎賞，「01齊跑」支持01跑手不停步。立即按此或者點擊下圖，跟着數個步驟登入及綁定手機，成為「01跑手」再參加每周挑戰。

「每周送禮」第11回送出Jaybird Tarah Pro 掛頸式藍牙耳機，此型號具備14小時播放時間，並有IPX7 防汗防水技術。無論落街跑5K恢復跑，或參加全馬賽事，皆適合使用。

今回活動邀請大家，登入參與挑戰後，完成5K虛擬跑後填表，推介一首「跑到攰時必聽」歌曲，附上名稱及原因。團隊成員將會選出最有趣答案，送出Jaybird Tarah Pro藍牙運動耳機一對！

按此下載《香港01》App登入01齊跑

打開01 app首面，即見齊跑捷徑。

按「立即參與」才是開始，跑步數據才會計算在內。

只要登記成為01會員，將運動裝置連結到「01齊跑」（暫時支援Apple Health及Garmin），登入後於「01齊跑」首頁的挑戰活動按「立即參與」，累積跑夠5公里，再填form答問題，「01齊跑」幕後團隊選出最有趣答案，幸運兒將會獲得獎品！

今回遊戲於7月9日晚上23:59:59截止。

尚未加入？快按圖照做，成為01跑手（點圖放大）：

如果你使用Android手機，暫時只可以藉Garmin手錶同步數據（詳情按此）。我們正努力開發及改進，陸續加入可供綁定的裝置，請耐心等候。

iPhone用戶除了可以使用Garmin手錶，亦可透過AppleHealth，連結其他跑步應用程式，同步數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在01齊跑改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

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